Timo Soini esiintyi itsevarmana äänestyksen jälkeen – ”En vastaa jos-alkuisiin kysymyksiin”

Ulkoministeri Timo Soini (sin) esiintyi luottamusäänestyksen jälkeen rauhallisena ja tyytyväisenä toimittajien edessä. Hän ei suostu lupaamaan, että pidättäytyy jatkossa vastaavista abortinvastaisista tilaisuuksista, josta nyt nousi kohu.

Oppositiopuolueet sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja rkp esittivät Soinille epäluottamuslausetta tämän abortinvastaisten kannanottojen takia. He katsoivat Soinin toimineen toistuvasti ”naisten oikeuksia ja Suomen ulkopoliittista linjaa vastaan”.

Soini osallistui abortinvastaiseen tilaisuuteen virkamatkallaan Kanadassa toukokuussa. Lisäksi hän on ottanut kantaa aborttia vastaan muun muassa blogissaan. Soini esimerkiksi kehui Argentiinan senaatin päätöstä torpata oikeus aborttiin ja käytti pusuemojia. Soini sai äänestyksessä luottamuksen selvin luvuin noin tunti sitten ja vaikutti tyytyväiseltä ja itsevarmalta.

Etkö myönnä, että toiminnassasi olisi ollut mitään ongelmallista oikeuskanslerin lausunnosta huolimatta?

”Olen saanut luottamuksen. Siitä äänestettiin tänään”, Soini vastaa Uudelle Suomelle.

Mutta oikeuskansleri on antanut oman arvionsa, jossa ongelmallisuus todettiin.

”Hän on arvioinut ja se on kaikkien luettavissa ja siellä oikeuskanslerin päätöksessä on viisi sivua minun näkemystäni asiassa. Se on minun näkemykseni, jonka olen siinä esittänyt. Kun oikeuskansleri on antanut oman arvionsa, sen otan vakavasti. Olen saanut tänään luottamuslauseen selvin äänin. Tästä on hyvä lähteä.”

Otatteko tämän huomioon jatkossa virkamatkoilla ja pidättäydytte vastaavista abortinvastaisista tapahtumista?

”Minä en puhu konditionaalissa, enkä vastaa jos-alkuisiin kysymyksiin.”

Kokoomuksen kansanedustajat Saara-Sofia Sirén, Jaana Pelkonen ja Lenita Toivakka protestoivat äänestyksessä poissa-äänellä, vaikka he olivat paikalla. Sinisistä oli vaadittu hallitukselta yhtenäistä linjaa. Soinin mukaan kokoomuksen rivit ovat kokoomuksen asia.

”Silloin kun minä aikanaan joskus johdin perussuomalaista puoluetta, silloin sitä myöskin johdettiin”, hän kuitenkin näpäyttää.

Soini ei aluksi myönnä, että äänestys jännitti häntä, mutta tarkentaa lopulta, että ”ei paljoa”.

”Täytyy aina sellainen tietty perusnöyryys olla, kun menee tuollaiseen tilanteeseen. Ei niistä kukaan nauti. Kyllä minä tiesin, että tuki tulee. Sitä oli oppositiossa ja kyllä tuolla oli aika monta sellaista henkilöä, jotka painoivat tyhjää ja olivat poissa.”

Ulkoministeriötä johdetaan Soinin mukaan, kuten tähänkin asti. Soini on lähdössä huomenna New Yorkiin YK:n yleiskokoukseen ja totesi eduskunnassa lähtevänsä nyt kotiin.

”Laukku ei ollut vielä pakattu, mutta nyt täytyy illalla pestä vähän pyykkiä ja lähteä edustamaan Suomea.”