Antti Rinne pettyi kokoomukseen: ”Yhtään punaista nappia ei löytynyt”

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on pettynyt erityisesti kokoomukseen, josta odotettiin ei-ääniä ulkoministeri Timo Soinille. Opposition epäluottamuslauseen oli virallisesti esittänyt demareiden Maarit Feldt-Ranta.

Oppositiopuolueet sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja rkp esittivät Soinille epäluottamuslausetta tämän abortinvastaisten kannanottojen takia. He katsoivat Soinin toimineen toistuvasti ”naisten oikeuksia ja Suomen ulkopoliittista linjaa vastaan”. Soini sai äänestyksessä luottamuksen selvin luvuin.

”Täytyy sanoa, että olen pettynyt siihen, että kun kysymys oli siitä, miten ulkoministeri Soini on toiminut ulkoministerin tehtävässään ja kysymys oli naisten oikeuksista omaan ruumiiseensa ja lisääntymiseensä. Kyllä tässä valtapolitiikka nyt voitti”, Rinne sanoi Uudelle Suomelle heti äänestyksen jälkeen.

”Kun miettii Petteri Orpon puheita esimerkiksi viime kesältä, niin aika kaukana on puheet ja teot tässä tilanteessa”, Rinne sanoo.

Hän viitannee valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) puheisiin kesällä 2017. Silloin hallitus ei kelpuuttanut enää perussuomalaisia hallitukseen puheenjohtajavaihdoksen takia vedoten arvoihin.

”Yhtään punaista nappia ei löytynyt kokoomuksesta ja se on minulle pettymys”, Rinne sanoi.

Oppositio odotti, että etenkin kokoomuksen liberaalit naiskansanedustajat olisivat uskaltaneet äänestää Soinia vastaan. Kokoomuksen protestoijat olivat lopulta Saara-Sofia Sirén, Jaana Pelkonen, Lenita Toivakka ja Sari Multala, jotka päätyivät pidättäytymään äänestyksestä, vaikka he olivat paikalla.

Rinne toteaa, että ”demokratia on toiminut” ja nyt täytyy jäädä katsomaan, muuttaako Soini julkisia puheitaan.

”Minulle jäi eilen tulkinta siitä, että hän ei luvannut yhtään mitään, vaan itse asiassa antoi ymmärtää, että toimii, kuten tähänkin asti.”

Rinne viittasi Soinin kommenttiin, jossa hän totesi täysistunnossa, että ”tämä on minun vakaumukseni, johonka minulla on oikeus, ja se on aivan selvä asia, ettei se huutelemalla miksikään muutu”. Soini esiintyi myös tänään itsevarmana ja tyytyväisenä toimittajien edessä, eikä suostunut lupaamaan, että pidättäytyy jatkossa vastaavista abortinvastaisista tilaisuuksista, josta nyt nousi kohu.

Rinteen mielestä on kuitenkin selvää, että ulkoministeri on ulkomailla Suomen valtion virallisena edustajana.

”Kyllä se tarkoittaa sitä, että silloin noudatetaan Suomen ulkopoliittista linjaa. On tärkeä asia huolehtia siitä, että naisten oikeudet maailmassa paranee”, Rinne sanoi heti äänestyksen jälkeen.

Soini osallistui abortinvastaiseen tilaisuuteen virkamatkallaan Kanadassa toukokuussa. Lisäksi hän on ottanut kantaa aborttia vastaan muun muassa blogissaan. Soini esimerkiksi kehui Argentiinan senaatin päätöstä torpata oikeus aborttiin ja käytti pusuemojia.