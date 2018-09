Kokoomuslaisilta syytös Juha Sipilälle: ”Valtavaa vähättelyä – kertoo naisten, jopa poliitikkojen asemasta”

Kokoomuksen kansanedustajat Saara-Sofia Sirén ja Jaana Pelkonen kertovat kokeneensa painostusta ja vähättelyä ulkoministeri Timo Soinin (sin) luottamusäänestyksessä. He vastasivat kysymyksiin eduskunnassa kuohuttaneen äänestyksen jälkeen.

Sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja rkp esittivät Soinille epäluottamuslausetta tämän abortinvastaisten kannanottojen takia. Soini on myös osallistunut virkamatkalla abortinvastaiseen tilaisuuteen. Hän sai kuitenkin tänään luottamuksen selvin äänin. Sirén ja Pelkonen pidättäytyivät protestina äänestämästä samoin kuin Sari Multala (kok) ja Lenita Toivakka (kok).

Sirén ja Pelkonen kiittelivät eduskunnassa äänestyksen jälkeen puoluejohtonsa tänäisiä ulostuloja. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ja puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo tuomitsivat tänään voimakkaasti edustajiinsa Soini-äänestyksen alla kohdistuneen painostuksen. Lue myös: Kokoomus hermostui Juha Sipilälle: ”Käsittämätöntä”

Painostusta on kaksikon mukaan tullut hallituskumppaneilta kokoomuksen ryhmän ulkopuolelta. Sirénin mukaan lähtökohtaisesti jo se, että asiasta, joka ei ole hallituskysymys, tehdään sellainen. Oppositiosta esitettiin epäluottamusta vain Soinille, mutta sinisten puheenjohtaja Sampo Terho sanoi äänestyksen alla, että siniset kaataa hallituksen, jos hallituspuolueet eivät seiso yksimielisesti Soinin takana.

Samaan jatkumoon Sirén liittää myös pääministeri Juha Sipilän (kesk) Salzburgissa antaman kommentin, jossa hän arveli, ettei kenelläkään ole mitään ongelmaa äänestää Soinin puolesta.

”En usko, että kenelläkään on mitään ongelmaa painaa tässä asiassa vihreää, kun asia on käyty läpi, niin luottamus Soiniin ulkoministerinä on kaikilla olemassa”, Sipilä vastasi Iltalehden mukaan kysymykseen keskustan ryhmäkurista äänestyksessä.

Lisäksi kollegat ovat Sirénin mukaan yhdistäneet tilanteeseen lakihankkeita, jotka eivät siihen millään tavalla liity. Hän viittasi mitä todennäköisimmin keskustan yksittäisen kansanedustajan uhitteluun, että keskusta puuttuisi tekeillä olevan irtisanomislain sisältöön, jos kokoomus ei tue Soinia yksimielisesti. Uusi Suomi kertoi ukaasista torstaina. Lue tarkemmin: Keskustalaiselta ukaasi kokoomukselle: ”Jos kokoomus ei tue hallitusta yksimielisesti...”

Sirén harmitteli sitä, että asiasta tuli sukupuolikysymys ja ihmetteli, miksi vähätellään kansanedustajien kokemaa tuskaa.

”Ei ymmärretä, miksi tämä on joillekin vaikea kysymys”, Sirén sanoi eduskunnassa.

”Kokoomuksen ryhmässä on tuska jaettu ja pohdinta, emmekä ole ainoita, jotka ovat kokeneet tämän hankalaksi.”

Sirénin mielestä siniset ja hallitus, jota johtaa pääministeri, aiheuttivat tilanteen, johon päädyttiin.

”Koen kohtuuttomana, että yksittäiset rivikansanedustajat olivat nyt ne, jotka olivat ratkaisemassa hallituksen jatkon ja kohtalon. Olen tehnyt hyvin selväksi, että en voi äänestää ulkoministerin luottamuksen puolesta, mutta en ole ollut hallituksen kaatoaikeissa. Siihen tämä muiden toimesta lopulta vietiin”, Siren sanoi.

Hän olisi toivonut Sipilältä suorempaa kannanottoa Soinin toimista.

”Pääministeri Sipilä johtaa tätä hallitusta, ja koen, että olisi nimenomaan meidän hallituksen johdon tehtävä kannatella hallitusta, ei meidän yksittäisten kansanedustajien.”

Sirén koki, että Soinilla olisi ollut monta paikkaa antaa selkeä lupaus siitä, että hän korjaa toimintaansa. Tätä ei kuitenkaan Sirénin mielestä ole tullut. Lue lisää: Timo Soini esiintyi itsevarmana äänestyksen jälkeen – ”En vastaa jos-alkuisiin kysymyksiin”

Jaana Pelkonen toteaa joutuneensa tekemään äänestyspäätöksen puun ja kuoren välissä niin, ettei hän antaisi tukeaan Soinille, mutta ei osallistuisi myöskään oppositiopolitiikkaan.

”Annan suunta arvoa sille, että puheenjohtaja Orpo tänään tuomitsi sen vähättelyn, mitä naiskansanedustajiin on kohdistunut, kun olemme joutuneet tähän vaikeaan tilanteeseen”, Pelkonen sanoi.

Hän vahvisti viittaavansa nimenomaan Sipilän kommenttiin.

”Se on vähättelyä, jos sanotaan ääneen, että tämä tuskin aiheuttaa kenellekään vaikeuksia päättää, miten salissa toimii.”

”Se on valtavaa vähättelyä, koska tässä on kyse suurista asioista.”

Pelkonenkin kritisoi sitä, että asiasta tehtiin hallituskysymys.

”On valtavan iso asia, että on kaatamassa koko maan hallitusta – kun tästä sellainen kysymys haluttiin tehdä.”

”Se on ikävä paikka, että kansanedustaja laitetaan tällaiseen tilanteeseen, koska tällaista äänestystä ei alun perin olisi pitänyt olla.”

Miten tämä kaikki vaikuttaa hallituksen toimintaan?

”Toivottavasti nyt kun on kissa nostettu pöydälle, yhteistyöstä tulisi parempaa. Mutta se jää nähtäväksi.”

Pelkosen mielestä koko kuvio kielii huonosta asenteesta naisten oikeuksia kohtaan.

”Tämä kaikki kertoo siitä, miten paljon meillä on tekemistä asenneilmapiirissä liittyen naisten ja tyttöjen ja jopa naispoliitikkojen oikeuksiin”, Pelkonen sanoo.

”Olkoon ministerin henkilökohtainen vakaumus mikä hyvänsä, se ei liity hänen työhönsä Suomen ulkoministerinä.”

Pääministeri Sipilä vastasi vähättelykommenttinsa takia saamaansa kritiikkiin MTV:n uutislivessä. Hän totesi MTV:lle, että häneltä kysyttiin EU-kokouksessa, miten hän uskoo, että kansanedustajat äänestävät.

”Tässä on monenlaisia tunteita, eikä se sitä kautta ole helppoa, mutta kun ymmärretään se, että tässä ei äänestetä naisten oikeuksista eikä abortista, vaan ministerin luottamuksesta, niin sen jälkeen tämä päätöksenteko on helpompaa”, Sipilä vastasi MTV:n kysymykseen vähättelystä tänään eduskunnassa.

Lue lisää:

Juha Sipilä: ”Asiat on nyt taitavasti sekoitettu – emme äänestäneet abortista”

Näin eduskunta äänesti Timo Soinista – katso puoluejakauma tästä

Kokoomusnaisilta poikkeuksellinen ratkaisu: Olivat salissa – mutta ”poissa”

Sanna Marin ja Emma Kari hiiltyivät: ”Painoin ei” Soinille – eduskunta väittää toisin