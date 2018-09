Nyt meni kuppi nurin hallituskumppanilla: ”Kokoomus hyökkäsi halpamaisesti Sipilää ja keskustaa vastaan”

Kokoomuksen toiminta Soini-äänestyksessä ja sen jälkeen on kestämätöntä, katsoo keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Hanna Kosonen.

Ulkoministeri Timo Soini (sin) sai tänään luottamuksen selvin luvuin äänestyksessä, jota sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja rkp olivat vaatineet Soinin aborttikantojen takia. Soini on muun muassa osallistunut virkamatkalla abortinvastaiseen mielenosoitukseen.

Äänestystä on pidetty erityisen vaikeana kokoomukselle, jonka naiskansanedustajista Saara-Sofia Sirén, Jaana Pelkonen, Sari Multala ja Lenita Toivakka protestoivat pidättäytymällä äänestämästä. Sirén ja Pelkonen ovat myös avautuneet kokeneensa painostusta ja vähättelyä hallituskumppaneiden suunnalta. Lue tarkemmin: Kokoomuslaisilta syytös Juha Sipilälle: ”Valtavaa vähättelyä”

Kokoomuksen eduskuntaryhmä ja puheenjohtaja Petteri Orpo tuomitsivat tänään edustajiinsa kohdistuneen painostuksen. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen antoi pääministeri Juha Sipilän (kesk) kuulla kunniansa kommentista, jossa tämä Jokisen mielestä vähätteli kokoomuksen kansanedustajien kokemusta tilanteen vaikeudesta.

”Emme hyväksy vähättelyä edustajiemme arvopohjaa kohtaan. On käsittämätöntä, että pääministeri on todennut, että äänestyksen ei pitäisi olla kenellekään vaikeaa”, Jokinen sanoi tiedotteessa.

Lue tarkemmin: Kokoomus hermostui Juha Sipilälle: ”Käsittämätöntä”

Keskustan Kosonen toteaa, ettei hänkään hyväksy Soinin aborttikannanottoja, mutta pitää kokoomuksen toimintaa ”kestämättömänä luottamuksen ja yhteistyön kannalta”.

”Pidän halpamaisena tapaa, jolla Kokoomus on äänestyksen jälkeen hyökännyt keskustaa ja pääministeri Sipilää vastaan. Sipilä on johdonmukaisesti puolustanut Suomen aborttilainsäädäntöä sekä Suomen ulko- ja kehityspoliittista linjaa”, Kosonen sanoo tiedotteessa.

”Samalla painostussyytökset ovat halpamainen yritys siirtää huomio pois siitä, että kokoomuksessa ei jälleen kerran pystytty pitämään kiinni siitä linjasta, jonka kokoomuksen oma johto on ilmoittanut puolueen eduskuntaryhmän linjaksi.”

Kosonen ymmärtää, että Soini-äänestys oli vaikea monelle kansanedustajalle ja se oli ”erittäin vaikea” myös hänelle, sillä tyttöjen ja naisten oikeuksien, tasa-arvon sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen ovat hänelle sydämenasioita.

”Päätöstä helpotti kuitenkin se, että itselleni ja eduskuntaryhmällemme eduskunnan perjantaisessa äänestyksessä oli kuitenkin ensisijaisesti kyse ministerin ja sitä kautta myös hallituksen luottamuksesta. Sama todettiin kokoomuksen eduskuntaryhmässä heidän yhteisellä päätöksellä.”

Kososen mielestä Soini on toiminut ulkoministerinä hyvin harkitsemattomasti, mistä keskustan eduskuntaryhmä on ollut tästä laajasti samaa mieltä. Hän huomauttaa, että myös pääministeri Sipilä on käynyt Soinin kanssa vakavat keskustelut.

”Kokoomus näyttää luottavan siihen, että muut hallituspuolueet kantavat vastuuta Suomesta ja pitävät hallituksen kasassa. Näyttää siltä, että Kokoomuksessa on myös vakavoituvaa johtajuusongelmaa”, Kosonen syyttää.

