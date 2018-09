Vakuutuslääkärien ”ylivalta” loppuu? Ministeri: Ratkaistava välittömästi, ”traagisia tapauksia”

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) haluaa Suomeen mahdollisimman pian puolueettoman tahon antamaan asiantuntijalausuntoja vakuutuslääketieteellisiä kiistoja varten. Korkein oikeus (KKO) antoi viime viikolla hallitukselle harvinaisen oma-aloitteisen lakiehdotuksen asiasta.

KKO on huolissaan suomalaisten oikeusturvasta, sillä tällä hetkellä kiistatilanteissa ei ole mahdollista pyytää maksutonta ja puolueetonta lausuntoa puolueettomalta asiantuntijalta. Tilanne on ongelmallinen ja on puhuttu vakuutuslääkärien ylivallasta.

Oikeudessa on riidelty muun muassa siitä, pitäisikö vakuutusyhtiöiden maksaa työkyvyttömyyseläkettä aivovammapotilaille. Aiemmin sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira antoi puolueettomia lausuntoja, mutta lopetti vuonna 2011, kun tapauksia alkoi kertyä niin paljon. Viime vuonna yliopistosairaalat tekivät saman päätöksen.

Ministeri Häkkänen on samoilla linjoilla kuin KKO.

”Voi olla ihmiselle äärimmäisen traagisia tapauksia, joissa puhutaan aivovammoista ja elinikäisen työkyvyn menettämisestä. Sellaisessa kamppailussa, jossa mietitään, saatko vakuutusyhtiöltä korvauksia vai et, pitää ehdottomasti olla mahdollisuus saada puolueettomia lausuntoja”, Häkkänen sanoo Uudelle Suomelle.

Asia kuuluu erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle, mutta osin myös oikeusministeriölle. Häkkänen haluaa varmistaa, että kansalaiset voivat täysin luottaa tuomioistuinjärjestelmään.

”Asioiden pitää edetä ripeästi. Tämä tilanne täytyy saada korjattua mahdollisimman pian. Tässä ei välttämättä tarvita lainsäädäntömuutoksia näin ensituntumalta. Voi olla, että tietty ohjeistus tai sisäinen määrärahan siirto riittää. Kyse ei ole mistään jättisummista.”

Ensisijaista on nyt Häkkäsen mukaan päättää, kenen tontilla tehtävä olisi ja mistä siihen saadaan rahat.

”Onko se Valviran tehtävä vai sairaanhoitopiirien tehtävä? Joku, missä on riittävän paljon kovan luokan asiantuntijoita aivovammatapauksissa ja muissa vastaavissa.”

Häkkänen ei usko, että asiaa varten tarvitsisi perustaa uutta viranomaista tai asiantuntijaryhmää, mutta ratkaisu on sosiaali- ja terveysministeriön käsissä.

”Pääviestini on nyt se, että heidän kannattaa toimia mahdollisimman nopeasti. Yhdessä hallituksen piiristä rahat tähän löydetään, koska tämä on erittäin tärkeä asia tuomioistuinten luotettavuuden ja toimintakyvyn kannalta, mutta myös jokaiselle yksittäiselle ihmiselle. Kenelle tahansa meistä voi sattua minä päivänä tahansa vakava työkyvyn menetys, aivovamma tai joku muu. Sellaisessa tapauksessa on elämälle äärimmäisen tärkeä kysymys, että saa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, riippumattomat asiantuntijalausunnot ja että ratkaisun jälkeen voisi olla varma siitä, että ainakin prosessi meni oikein.”

Häkkäsen mielestä asia on liian suuri jätettäväksi seuraavalle hallitukselle.

”Kyllä se tämän vaalikauden aikana pitää hoitaa. Se riippuu siitä, miten nopeasti STM kykenee käytännössä järjestämään asian, mutta mitä pikemmin, sen parempi. Tämä on liian suuri asia jätettäväksi syrjään ja palloteltavaksi seuraavalle hallituskaudelle.”

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Timo Keistinen sanoi alkuviikosta Uudelle Suomelle, että KKO:n ehdotus otetaan hyvin vakavasti ja ministeriössä tiedostetaan, että asiaan tarvitaan ratkaisu, sillä puolueettomia lausuntoja ei ole tällä hetkellä mahdollista saada mistään. Hänen arvionsa mukaan uusi tehtävä pitäisi kirjata lakiin, eikä ratkaisua luultavasti ehdittäisi sen takia saada enää tällä vaalikaudella.

Keistinen väläytti lausunnonantajaksi Valviran ja yliopistosairaaloiden lisäksi uutta asiantuntijaryhmää, joka olisi ikään kuin uusi viranomainen. Keistisen mielestä ratkaisuvaihtoehdoista tarvittaisiin laajempia selvityksiä.

