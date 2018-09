Ay-pomolta suorat sanat hallitukselle Ylellä: ”Ihmiset ovat nyt todella kyllästyneitä”

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin toivoo Juha Sipilän (kesk) hallituksen vetäytyvän suunnitelmastaan heikentää irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä.

”Toivottavasti tässä kävisi hyvin. Eihän tässä kukaan häiriötä halua. Tässä haluttaisiin rauha ja ihmisille töitä. Me ei vaan uskota, että tämä käsillä oleva hanke toisi ihmisille töitä”, Selin sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

PAMin hallitus päätti tiistaina kaikkia alojaan koskevasta ylityökiellosta. Muun muassa Tehy on päättänyt työtaistelutoimista jo aiemmin. Teollisuusliiton ja Pron aloilla ylityökielto on jo päällä. Selinin mukaan koko palkansaajaliike on mukana toimissa.

”Ihmiset ovat nyt todella kyllästyneitä tämän hallituksen toimiin. Koko tämän hallituksen kauden ajan palkansaajia on kurmuutettu. Eikö mikään riitä, kun palkansaajia yritetään laittaa polvilleen. Ei meillä näin palkansaajavihamielistä hallitusta ole ollut pitkään pitkään aikaan. Itselleni tulee mieleen lähinnä Esko Ahon hallitus työreformeineen”, Selin kommentoi.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen korosti Ykkösaamussa, että irtisanomissuojaan puuttumisella halutaan madaltaa kynnystä rekrytoimiseen.

”Moni yrittäjä on kokematon ja pelkää tekevänsä virheen. Tällä rekrytoimisen kynnystä yritetään madaltaa. Olen vakuuttunut siitä, että tämä luo uusia työpaikkoja. Mitä pienempi yritys, sitä suurempi riski rekrytointi on.”

Selin vastasi tähän huomauttamalla, että rekrytointi on aina riski.

”Riski on aina olemassa rekrytoinnissa, ihan joka kerta. Yrittäjyyteen liittyy aina riski, se kuuluu siihen yrittäjyyteen.”

