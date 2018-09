Pääministeri Juha Sipilä (kesk) vaatii kokoomuksen eduskuntaryhmää selvittämään, mihin perustuivat syytökset siitä, että pääministeri olisi vähätellyt kokoomuksen kansanedustajien kokemusta perjantaina luottamusäänestyksen aiheuttaman tilanteen vaikeudesta.

”Minulle tuli todella puun takaa tämä tilanne äänestyksen jälkeen, että syytettiin painostuksesta. En todellakaan ole tällaista tehnyt. Jokainen ryhmä tekee omat päätöksenä. Tämä oli täysin ryhmien oma päätös. Sitä kokoomuksen esittämää syytöstä en ymmärrä, että mihin minun sanomiseeni se perustuu”, Sipilä sanoi pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina.

Hänen mukaansa kokoomuksen toiminta on erittäin poikkeuksellista.

”On erittäin poikkeuksellista, että toinen hallitusryhmä ottaa pääministeriin tällä tavalla tiedotteella kantaa. Kun heidän ajattelunsa nyt ilmeisestikin perustuu virheelliseen tietoon, minusta olisi kohtuullista, että he sen korjaisivat. Olisihan se aika erikoista, että minä ottaisin kokoomuksen ryhmän päätöksentekoon kantaa. Kyllä kokoomuksen täytyy kertoa, mihin tämä perustuu. Sen haluan kuulla. Varsinkin jos toista syytetään, pitää olla joku faktaperuste. Jos minulta olisi kysytty, olisin kyllä vastannut, että mitään tällaista en ole sanonut.”

Riita liittyy Sipilän torstaina antamaan ulkoministeri Timo Soinin (sin) luottamusäänestystä koskevaan lausuntoon.

”En usko, että kellään on mitään ongelmaa painaa tässä asiassa vihreää”, Sipilä totesi.

Lue tarkemmin: Kokoomus hermostui Juha Sipilälle: ”Käsittämätöntä”

Pääministerin haastattelutunnilla hän tarkensi puhuneensa keskustan eduskuntaryhmästä.

”Keskustan ryhmässä on aina periaate, että kun ryhmäpäätöstä ollaan tekemässä, jos on erimielisyyttä, äänestetään ja mennään äänestystuloksen mukaan. Kun erotettiin toisistaan se, että nyt ei äänestetä aborttioikeudesta, vaan hallituksen toimintakyvystä, keskustalta oli yksimielinen päätös, että kaikki painavat vihreää. Oli yksimielinen päätös, että kaikki haluavat hallituksen jatkavan ja vievän esimerkiksi soten maaliin”, hän kertoo.

Sipilän mukaan kokoomuksen taholta oli harkittua syyttää häntä vähättelystä.

”Kyllä tämä oli harkittua, että pääministeriä syytetään. Tämä asia pitää keskustella läpi. Olen varma, että keskustan eduskuntaryhmä haluaa tästä keskustelun käydä. Kyllä me hallituksen sisällä tämä saadaan keskusteltua. Kyllä me kaikista asioista selvitään. Ei tämä varmaan vaikein tilanne ole, missä hallitus on ollut.”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen kertoi lauantaina, että ryhmä on käynyt Sipilän kanssa läpi kuohuttaneen lausunnon.

”Olemme käyneet median välittämän pääministerin lausunnon hänen kanssaan läpi ja todenneet ettei hän tarkoittanut kokoomuksen ryhmää - hyvä niin”, Jokinen tviittasi.

Lue lisää: Uusi käänne Soini-äänestyksen jälkipyykissä: ”Pääministeri ei tarkoittanut kokoomuksen ryhmää – hyvä niin”

Sipilän mukaan Soinin aborttikanta ei ole ollut helppo kysymys. Hän kertoo keskustelleensa asiasta ulkoministerin kanssa uudelleen oikeuskanslerin arvion jälkeen.

”Soini silloin lupasi, että hän ottaa sen vakavasti ja myöskin muuttaa käyttäytymistään. Tämä on selvästi käyty läpi ministeri Soinin kanssa, että Suomen tai hallituksen linjassa ei saa olla epäselvää”, Sipilä sanoi.

Timo Soini itse ei kuitenkaan perjantain äänestyksen jälkeen suostunut lupaamaan, että pidättäytyy jatkossa vastaavista abortinvastaisista tilaisuuksista, josta nyt nousi kohu.

”Minä en puhu konditionaalissa, enkä vastaa jos-alkuisiin kysymyksiin”, hän totesi.

Soini osallistui abortinvastaiseen tilaisuuteen virkamatkallaan Kanadassa toukokuussa. Lisäksi hän on ottanut kantaa aborttia vastaan muun muassa blogissaan. Soini esimerkiksi kehui Argentiinan senaatin päätöstä torpata oikeus aborttiin ja käytti pusuemojia. Oikeuskansleri totesi hänen toimineen ongelmallisesti, mutta ei lainvastaisesti.

Lue myös: Timo Soini esiintyi itsevarmana äänestyksen jälkeen – ”En vastaa jos-alkuisiin kysymyksiin”

Politiikan tutkijoiden mukaan perjantaisesta luottamusäänestyksestä saattaa jälkipyykkinsä vuoksi muodostua edelleen hallituskysymys. Sipilä vakuutti haastattelutunnilla hallituksen olevan toimintakykyinen.

Lisää aiheesta:

Tutkijat Soini-äänestyksestä: ”Kokoomuksella olisi nyt tuhannen taalan paikka”

Raivostuneen Juha Sipilän ulostulo: ”Olen rauhallinen mies, mutta minullakin on rajani”

Juhana Vartiainen avautuu Soini-äänetyksestä: ”Tämä sattui minuun ilkeästi”

Timo Soinin luottamuksen puolesta äänestänyt naiskansanedustaja: ”Uuden palon sammuttamiseen ei koko palokunta enää suostu”