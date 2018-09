Valtiojohtoa informoitu tapahtumista Turun saaristossa: ”Kyse poikkeuksellisen suuresta operaatiosta”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) kertoi pääministerin haastattelutunnilla, että häntä on informoitu keskusrikospoliisin (KRP) operaatiosta Turun saaristossa. Sipilän tietojen mukaan myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö on pidetty ajan tasalla.

”Tässä on kyse poikkeuksellisen suuresta operaatiosta ja ilmeisen vakavista talousrikkeistä, veropetoksista ja rahanpesusta puhutaan. Mutta KRP vastaa sitten tiedottamisesta, emmekä me poliitikot”, Sipilä kommentoi.

”Kun on kyse tämän tyyppisestä operaatiosta, jossa on mukana paljon viranomaistahoja ja yhteistoimintakysymyksiä, niin meitä informoidaan ja hyvä niin, vaikkei tapahtumassa olisikaan ulkopoliittisia ulottuvuuksia. Meidän on hyvä tietää, jos tämän kaltainen operaatio on jossain käynnissä”, hän jatkoi.

Pääministerin mukaan tapahtumilla ei ole kytköstä maakauppavalvontaan, jonka muutos on valmisteilla.

”Joitakin tarkennuksia maakauppa-asioihin on tulossa, mutta ei sillä ole näihin tapahtumiin kytköstä. Asia on ollut valmisteilla jo pidempään.”

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) sanoi aikaisemmin Lännen Medialle toivovansa, että hallitus kiirehtii maakauppoja rajoittavaa esitystä.

”Olisin odottanut nopeampaa toimintaa lainsäädännön suhteen. Olemme varmasti 10–20 vuotta myöhässä”, hän kommentoi.

Asia nousi esiin, kun KRP kertoi lauantaina tekevänsä kotietsintöjä Turun saaristossa. Operaatio on osa yhdessä Verohallinnon kanssa tehtävään talousrikostutkintaan, jossa suomalaisessa osakeyhtiössä epäillään pestyn rahaa usean miljoonan euron edestä ja käyttäneen pimeää työvoimaa omistamiensa kiinteistöjen rakentamisessa.

