KRP pidätti kaksi jättioperaation yhteydessä – Rikostarkastaja IL:lle: ”Minä en ainakaan pysty näkemään mitään muuta tässä”

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoo, että Turun saaristossa suoritettuun talousrikostutkintaan liittyen on pidätettynä kaksi henkilöä.

Aiemmin kiinniotetut kolme henkilöä pidätettiin, mutta yksi heistä on KRP:n mukaan jo päästetty vapaaksi.

”Hänen osaltaan kuulustelut ovat valmiit. Yhteensä viikonloppuna on kuulusteltu seitsemää henkilöä”, KRP kertoo tiedotteessaan.

KRP teki viikonlopun aikana kotietsintöjä 17 kohteessa Varsinais-Suomen alueella ja takavarikoi kohteista talousrikostutkintaan liittyvää materiaalia, kuten asiakirjoja ja tallennusvälineitä.

”Operaatio sujui suunnitelmien mukaan ja rauhallisesti. Tutkinta jatkuu nyt kuulusteluilla ja takavarikoidun materiaalin tutkimisella. Materiaalia on runsaasti, ja sen läpikäyminen kestää varmasti kuukausia, rikostarkastaja Markku Ranta-aho kertoo.

Kotietsinnät, kiinniotot ja kuulustelut liittyvät yhdessä Verohallinnon kanssa tehtävään talousrikostutkintaan. Suomalaisessa osakeyhtiössä epäillään pestyn rahaa usean miljoonan euron edestä, ja yrityksen epäillään käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa. Esitutkinnassa epäillään muun muassa törkeää rahanpesua ja törkeää veropetosta.

Varakansanedustaja, aikaisemmin rajavartioston upseerina toiminut Mikko Kärnä (kesk) väitti sunnuntaina, että veropetostutkinta on todennäköisesti aito, mutta myös peite sille, mitä oikeasti tapahtuu.

”Airiston Helmen tapauksessa kyse on alueelta havaitusta tutkakalustosta ja alueen muokkauksesta sotasatamaksi, jossa voidaan huoltaa Venäjän Itämerellä operoivia sukellusveneitä”, Kärnä sanoi Iltalehdelle.

Turun Sanomien tietojen mukaan Airiston Helmi Oy:n kiinteistön edessä oli lauantaina neljä pakettiautollista poliiseja. Airiston Helmi on venäläisomistuksessa oleva yhtiö, jolla on kiinteistöjä Turun saaristossa.

Markku Ranta-aho tyrmäsi Kärnän väitteet.

”Mitähän minä tuohon sanoisin. En halua missään nimessä olla epäkohtelias. Sanotaanko näin, että en halua näitä väitteitä kommentoida, vaan toistan edelleen, että kyse on puhtaasti talousrikostutkinnasta ja törkeästä rahanpesusta. Ihan huomattavia määriä rahaa tässä rikollisessa toiminnassa on liikkunut. Minä en ainakaan pysty näkemään mitään muuta tässä. Tietysti tämä operaatio on herättänyt huomiota, joten ehkä se saa tällaisia ajatuksia liikkeelle. Mutta ei tässä tosiaan mitään muuta ole”, hän kommentoi Iltalehdelle.

