”Euroopan sekavin kauppakeskus”? – Redin pääarkkitehdiltä yllättävä selitys sokkeloille

Helsingin uuden kauppakeskuksen Redin pääarkkitehti Pekka Helin myöntää keskuksen olevan sokkeloinen – tarkoituksella, sillä kauppiaat eivät halua suoria käytäviä. Helin kommentoi kauppakeskuksen saamaa arvostelua Talouselämälle.

Kauppakeskus Redi avautui viime viikon torstaina. Tähän mennessä siellä on käynyt yli 200 000 ihmistä. Hyvin monissa Twitterin ja Facebookin viesteissä Rediä moititaan sekavaksi ja sokkelomaiseksi, jopa "Euroopan sekavimmaksi kauppakeskukseksi".

Kaarevat muodot ja ympyrämäiset kävelyreitit ovat merkittävä syy ihmisten eksymiseen. Redissä on 63 000 neliötä vuokrattavaa tilaa. Jos ihmisellä on kiire esimerkiksi kotiin tai tapaamiseen voi hän hermostua, jos hän ei löydä haluamaansa kauppaan, metroon tai ulos kauppakeskuksesta.

Pääarkkitehti Pekka Helin on itsekin kokenut Redin sokkeloiseksi. Hänen mukaansa suunnistuksen ongelmat olivat etukäteen tiedossa.

"Suunnistus on helppoa kauppakeskuksissa, joissa on suorat käytävät, kuten Sello, jonka me olemme myös suunnitelleet tai Kamppi ja Itäkeskus. Redin lähtökohtana oli, että me emme tee sellaista kauppakeskusta Kalasatamaan eikä se olisi ollut siihen paikkaan edes mahdollista”, Helin sanoo Talouselämän haastattelussa.

Hän on Suomen tunnetuimpia arkkitehteja. Hänen toimistonsa on suunnitellut muun muassa Nokian entisen pääkonttorin, Eiranrannan uudet asuintalot ja Verkkokauppa.comin myymälän.

Helinin mukaan kauppiaat eivät pidä suorista, pitkistä käytävistä.

”Siinä yksi kauppa hukkuu jonoon. Redin lähtökohtana on keskiaikainen kaupunki, kuten Sienna tai Venetsia Italiassa. Näkymät ovat koko ajan vaihtelevia kun kaduilla ei ole näkyvää päätettä”, sanoo Helin.

Helin arvelee, kaarevat linjat johtavat myös siihen, että ihmiset viettävät enemmän aikaa Redissä kuin suorien käytävien keskuksissa.

”Kertakävijöille se (suunnistaminen) voi olla hankalaa mutta paikat tulevat nopeasti tutuksi. Ihmiset ovat myös hyvin erilaisessa asemassa ja heillä on erilaiset suuntavaistot. Heikoimmassa asemassa ovat iäkkäät ihmiset ja lapset.”

Helin muistuttaa, että Helsingissä on tarjolla monia vaihtoehtoja.

”Jokainen voi tehdä käynnistään omanlaisensa Redi-seikkailun”, sanoo kauppakeskuksen johtaja Pia Svensk.

