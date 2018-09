Sotilasasiantuntija Airiston sukellusvenepelosta Ylellä: ”Mopo keulii ihan täysin”

Sotilasasiantuntija Arto Pulkki rauhoittelee Airiston Helmen ympärillä käyvää turvallisuusuhkien ruotimista. Hän sanoi Ylen Ykkösaamussa, ettei pidä keskiöön nousseita alueita operatiivisesti erityisen tärkeinä ja mopokin on keskustelussa keulinut.

Poliisi iski laajassa talousrikostutkinnassa Turun saaristossa useisiin kiinteistöihin, jotka mediatietojen mukaan kuuluvat huomiota herättäneelle Airiston Helmi -yritykselle, joskaan virallista vahvistusta tiedolle ei ole saatu. Muun muassa Uusi Suomi on kertonut venäläistaustaisesta yrityksestä, joka on ostanut useita tontteja Turun seudun laivaväylien varrelta. Viranomaiset ovat puhuneet pelkästä talousrikostutkinnasta, mutta samalla on leimahtanut huoli ulkomaalaisten tonttikaupoista Suomessa.

Pulkilta kysyttiin radiossa aamulla, onko kyseinen alue Turun saaristossa strategisesti tärkeä.

”Turun sataman merkitys noin yleisesti ottaen Suomen puolustuksen tai huoltovarmuuden kannalta on kuitenkin kokonaisuudessa aika pieni”, Pulkki sanoi.

Pulkki huomautti, että Airiston kiinteistöjen hyödyntäminen tai liikenteen rajoittaminen kyseisellä 15 metrin meriväylällä ei olisi kovin yksinkertaista. Hänen mukaansa Suomen merivoimien taisteluvoimaiset alukset pystyvät kulkemaan saarten välissä ja väylien ulkopuolella ”oikein hienosti” ja ne on suunniteltu ja hankittu siihen käyttöön.

”Ne eivät sitä väylää tarvitse. Ei niitä kiinteistöjä hyödyntämällä voida tehdä esimerkiksi sellaista, että estettäisiin kokonaan liikenne Turun satamaan ja vaikka siinä onnistuttaisiinkin, niin meillä on kyllä valtava määrä satamakapasiteettia edelleen käytössä.”

Pulkin mukaan mahdollisen vastustajan olisi paljon helpompi estää liikenne muulla tapaa kuin hyödyntää kyseisiä saaria. Hänen mukaansa käytännössä alueelle jouduttaisiin lähdettämään miehiä itsemurhatehtävään, sillä heidät olisi hyvin helppo lyödä, koska heillä olisi käytössään vain hyvin kevyttä aseistusta.

”En näe, että sillä olisi isoa operatiivista merkitystä”, hän sanoi alueesta.

Airiston Helmen tonttikaupat ovat olleet Suomen valtiojohdon seurannassa ja huolena on ollut, että tunnuksettomia venäläisjoukkoja eli niin sanottuja vihreitä miehiä saatettaisiin majoittaa alueella. Pulkki ei kuitenkaan ymmärrä, mitä vihreät miehet alueella tekisivät, sillä heillä ei olisi todellista iskuvoimaa. Pulkin mukaan Suomi kyllä huomaisi, jos alueelle aletaan siirtää taistelupanssarivaunuja tai ohjusjärjestelmiä huolimatta siitä, kenen omistuksessa kiinteistö on.

Tiedustelu on hänen mukaansa toinen asia, mutta laki sallii kaikki pakkokeinot, jos vähänkään epäillään, että vihamielinen taho yrittää tiedustella Suomen alueella. Ainoa paikka, missä keinoja ei saa käyttöön, on ulkomaan edustusto, josta ei tällä kertaa ole kyse.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) oli täysin eri linjoilla kuin Pulkki. Kyseisiltä seuduilta kotoisin oleva Kanerva totesi, ettei voi puhua riskeistä tarkemmin, mutta hänellä on ollut mahdollisuus nähdä niitä konkreettisesti ja hänellä on valiokunnan puheenjohtajana aika hyvä tieto siitä, missä alueella ”oikeasti mennään paikan päällä”.

Kanerva ei lähde spekuloimaan aluetta mahdollisena maihinnousupaikkana, mutta toteaa, että siellä operoidaan veden pinnalla, alapuolella ja myöskin maakiinteistöjen kautta.

”Näiden yhteenlaskettu summa ei ole kovin miellyttävää katsottavaa”, Kanerva sanoi Ykkösaamussa.

Kanerva esitti Pulkille virallisen kutsun tulla tutustumaan alueeseen, mutta Pulkki totesi tuntevansa alueen jo hyvin ja purjehtineensa siellä usein. Pulkin mukaan yleinen turvallisuustilanne ei ole viime vuosina muuttunut, mutta ehkä Suomessa ja Euroopassa on herätty siihen laajemmin.

”Absurdia ajattelua”

Pulkin mielestä nyt ryöpsähtänyt keskustelu on mennyt osin överiksi ja ”aika paljon tarjotaan sellaista uhkakuvaa, että venäläiset ovat rakentaneet Airistolle sukellusvenetukikohdan”. Varakansanedustaja, aikaisemmin rajavartioston upseerina toiminut Mikko Kärnä (kesk) väitti omiin lähteisiinsä vedoten sunnuntaina, että Airistolle rakennettaisiin sotasatamaa, jossa voidaan huoltaa Venäjän sukellusveneitä. KRP tyrmäsi väitteet jo aiemmin ja nyt niitä ihmettelee Pulkki.

”Se on absurdia tällainen ajattelu. Siellä on yksi 15 metrin väylä, jossa ei siis väylällä pysty edes sukeltamaan yhdelläkään kunnon kokoisella sukellusveneellä.”

Pulkki huomautti, että kaikki riippuu siitä, miten tarinat yleisölle tarjoillaan. Hänelläkin on ”varmoja havaintoja” neuvostovenäläisistä sukellusveneistä alueella, mutta tosiasiassa kyse oli seitsemästä sukellusveneestä, jotka romutettiin Naantalin satamassa. Yksi sukellusvene oli Rosalan saaren rannassa Pulkin mukaan peräti neljä vuotta. Hänen mielestään keskustelussa pitää miettiä myös sitä, kenen motiivi on kehittää ja tarjoilla tarinoita missäkin muodossa.

”En ihan kaikkia näitä niele.”

”Sellaiseen, että mopo keulii ihan täysin, niin siinä kannattaa nyt vähän kyllä istua paikoillaan ja miettiä, että mitä oikeasti suustaan päästää”, Pulkki sanoi.

Uusi laki tulossa

Pulkki korosti, että todellisia uhkia varten pitää olla laissa tarkasti määritellyt työkalut selvittää ja mahdollisesti rajoittaa toimintaa. Hän huomauttaa, että rekisteriin merkityllä juridisella omistussuhteella ei ole juuri mitään merkitystä, vaan kiinnostava tieto on strategisten kohteiden todellinen hallinnoija. Hänen mukaansa omistus voidaan käytännössä ketjuttaa niin, että tosiasiallinen hallinnoija jää pimentoon. Lisäksi alueita voidaan vuokrata tai muuten luovuttaa muille.

Pulkki huomautti, että esimerkiksi Virossa on rajoitettu Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelta tulevien omistuksia, mutta käytännössä pykälä voidaan kiertää ketjuttamalla.

”Eli on tehty lainsäädäntöä, jolla ei saada tehokasta vaikutusta. En kannata.”

Suomen hallitus kaavailee nyt lakia, joka velvoittaisi EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevat hakemaan luvan kiinteistön hankkimiseksi tietyillä alueilla. Lisäksi hallitus kaavailee valtiolle etuosto-oikeutta kansallisen turvallisuuden kannalta merkittävien kohteiden läheisyydessä. Hallituksen esitys on tulossa eduskunnan käsittelyyn marraskuun lopussa.