Heikki Hursti jäämässä ilman 50 000 €:n rahoitusta – Leipäjonot pian historiaa?

Rahaongelmien kanssa paininut Heikki Hurstin yhdistys on jäämässä ilman lisärahoitusta, jos Helsingin kaupunginvaltuusto päättää asiasta esityslistan mukaisesti. Valtuusto päättää Pia Kopran (ps) aloitteesta huomenna keskiviikkona.

Suomen tunnetuin ruoka-avun jakaja Hursti on avautunut aiemmin julkisuudessa talousongelmistaan ja Helsingin kaupungin myöntämän tuen pienenemisestä. Hursti puhunut jopa toiminnan mahdollisesta loppumisesta rahapulassa. Sittemmin Hurstille on ropissut lahjoituksia, joista näkyvimpiä oli Metallican lahjoittama 25 000 euroa. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö toivoi syntymäpäivänään mahdollisia lahjoituksia hyväntekeväisyyteen muun muassa Hurstille.

Helmikuussa laaditussa valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry:lle myönnetään 50 000 euron lisärahoitus kuluvalle vuodelle ruoka-aputyön jatkumisen turvaamiseksi. Kopran aloitetta ovat kannattaneet Mika Raatikainen (ps), Aleksi Niskanen (ps), Mauri Venemies (kd), Matias Turkkila (ps), Sinikka Vepsä (sd), Suldaan Said Ahmed (vas), Eveliina Heinäluoma (sd), Juhani Strandén (ps), Mari Rantanen (ps), Jussi Halla-aho (ps), Mika Ebeling (kd), Björn Månsson (r), Paavo Väyrynen (kd) ja Nuutti Hyttinen (ps).

Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi aloitteen aiemmin ja totesi, ettei Hursti ole tehnyt oikaisuvaatimusta vuoden 2018 avustuspäätöksestään.

Kaupunginhallitus esittää lautakunnan lausunnon pohjalta keskiviikkona valtuustolle, että aloite katsotaan loppuun käsitellyksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta jakaa vuosittain järjestöavustuksia, joiden suuruus päätetään vuosittain hakemusten perusteella. Esityslistan mukaan tavoitteena on yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

Kaupunginhallitus perustelee, että sosiaali- ja terveystoimialan edustajat ovat olleet joulukuusta 2017 alkaen aktiivisesti yhteydessä Hurstin yhdistykseen ja varmistaneet, että ”toiminnan jatkumisen riittävät taloudelliset edellytykset ovat olemassa”. Yhdistys on myös mukana ruoka-avun kehittämistyössä.

Hurstin vuokrakuluun myönnettävää järjestöavustusta on pienennetty jo vuonna 2015. Hän maksaa kaupungille vuokraa Helsingin Kalliossa sijaitsevista tiloista yhteensä 109 000 euroa vuodessa ja saa kaupungilta nykyään avustusta 100 000 euroa vuodessa. Lautakunta hyväksyi viime vuonna paperin, jossa todettiin tuolloin, että Hurstin yhdistyksen ”omavaraisuusaste on erinomainen”. Kaupungin talouspäällikkö kommentoi alkuvuodesta Uudelle Suomelle, että Hurstin pitäisi sopeuttaa taloustilannettaan, jotta avustussummaa voitaisiin nostaa.

Helsinki yrittää korvata leipäjonot

Helsingin kaupungin nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leena Luhtasela kertoo, että käytännössä uuden ruoka-apumallin varsinainen valmistelu ei ole vielä käynnissä, sillä on odotettava poliittisia päätöksiä, eikä rahoitustakaan ole myönnetty.

”Mietimme vähän kaikenlaisia vaihtoehtoja”, Luhtasela kertoo Uudelle Suomelle.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi elokuussa selvityksen vaihtoehtoisten keinojen löytämisestä ja vaihtoehdosta on laadittu myös tarkempi suunnitelma. Keväällä järjestettiin Helsingin Diakonissalaitoksen avulla neljä työpajaa ruuanjakelijoiden kesken ja neuvotteluja, joihin myös Hurstin yhdistys osallistui. Sen sijaan leipäjonojen kokemusasiantuntijoita ei saatu ”paikan päälle”.

Leipäjonojen asiakkaille järjestettiin asiakaskyselyjä touko–kesäkuussa. Tarkoitus oli selvittää muun muassa, ovatko he kiinnostuneita osallistumaan yhteiseen ruokailuun. Alustavien tulosten perusteella ruoka-apu nähdään tarpeellisena. Toiminnan kehittäminen sai tukea ja toisaalta tuotiin esiin tarve oman elämäntilanteen parantamiseen.

”Köyhyys ei vain poistu”

Leipäjonojen ongelmallisuutta on pitänyt esillä etenkin köyhyystutkija ja vihreä kaupunginvaltuutettu Maria Ohisalo, joka parhaillaan myös sijaistaa sairauslomalla olevaa vihreiden puheenjohtajaa Touko Aaltoa. Ohisalon mukaan vastuuta valuu leipäjonoihin, kun sosiaaliturvan ja hyvinvointivaltion pohja vuotaa. Ruoka-apu tarjoaa tilapäistä helpotusta, mutta ei ratkaise leipäjonoasiakkaiden varsinaisia ongelmia ja köyhyyden syitä.

”Ihmisten tilanteet eivät vain muutu. Se meitä huolestuttaa, että se köyhyys ei poistu”, Luhtaselakin sanoo.

Perustoimeentulotuen siirryttyä Kelaan kunnan sosiaalihuollon on aiempaa vaikeampi tavoittaa tukea tarvitsevia ihmisiä ja perheitä. Siksi tarvitaan suhteita ruoka-avun tarjoajiin.

”Emme tiedä, mitä tapahtuu ja missä köyhyyttä on ja se on meille yksi kanava ja väylä tavoittaa ihmisiä.”

Luhtaselan mukaan apua halutaan tarjota siellä, missä ihmiset ovat, sillä jotkut voivat olla niin masentuneita, etteivät enää itse jaksa hakeutua sosiaalihuollon palveluihin. Kaupungin sosiaalihuollon tavoitteena on jalkautua ruoka-aputoimintaan, löytää sieltä asiakkaita ja ratkaista ihmisten tilanteita niin, ettei ruokaa tarvitsisi enää hakea jakelupisteistä.

Luhtaselan mukaan pelot uudesta köyhien rekisteristä ovat turhia, eikä ruokaa jonottavilta muutenkaan edellytettäisi rekisteröitymistä. Uuden mallin tavoitteena on, ettei ruokaa enää tarvitsisi jonottaa ulkona.

Pohdinnassa ovat muun muassa yhteiset logistiikkakeskukset ja yhteinen pöytämalli Vantaan tapaan. Logistiikkakeskusten määrä suunniteltaisiin yhdessä Espoon ja Vantaan kanssa, mutta ainakin yksi tulisi Helsinkiin. Keskus tarvitsee käyttöönsä kaksi isoa pakettiautoa ja kylmäkuljetusauton. Luhtaselan mukaan koko pääkaupunkiseutu voisi saada aikaan enemmän kuin jokainen kaupunki erikseen.

Suunnitelman mukaan loppuvuosi on suunnitteluvaihetta, kun logistiikkakeskuksen perustaminen ja toimintamallin rakentaminen tapahtuisivat vuosina 2019–2020.

Valtuutettu ryöpytti suunnitelmaa

Selvityksessä laskettiin, että Helsingissä on noin 34 hävikkiruokalaa tai ilmaista tai edullista ruokailupaikkaa, joista suurin osa on seurakuntien järjestämiä. Uuden toimintamallin tavoitteena on rakentaa maantieteellisesti kattava hävikkiruokaverkosto ja järjestää ruokailut niin, että maksavat asiakkaat ruokailevat yhdessä ilmaista ruokaa saavien kanssa.

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu ja sote-lautakunnan jäsen Mari Rantanen (ps) on arvostellut suunnitelmia voimakkaasti. Hän jätti selvityksestä eriävän mielipiteensä.

”Tuetaan hävikkiruokaloita ja ravintoloita, on siinä mukava Arskan tulla Pitkänsillan alta syömään kalliolaisen hipsterin kanssa, jutun juurta varmaan löytyy. Molemmat ovat varmaan katsoneet ravintelipaikan älypuhelimen ladattavasta applikaatiosta, jonne Arska voi rekisteröityä ja sitten nähdä mistä pöperöä saa ilmaiseksi. Ihan olisin vain kysynyt, milloin tämä kauhukomedia päättyy”, Rantanen kirjoitti Puheenvuoron blogissaan elokuussa.

Rantasen mielestä nyt ”keksitään pyörää uudelleen vähän kalliimmalla”. Arvion mukaan ensimmäisen vuoden kustannukset olisivat 781 000 euroa ja seuraavina vuosina 322 000 euroa. Ruoka-apu ei myöskään Rantasen mielestä voi olla kännykkäsovelluksen takana.

Luhtaselan mukaan mahdollinen kännykkäsovellus olisi vain lisäpalvelu, esimerkiksi karttasovellus, joka auttaa löytämään ruuanjakelupisteet. Hän uskoo, että sovellusta käyttäisivät etenkin nuoret. Tietoa päivitettäisiin kuitenkin myös esimerkiksi nettisivuille ja tiedotettaisiin mahdollisuuksista.

Luhtaselan mukaan logistiikkakeskuksesta ja kylmäsäilytyksestä aiheutuisi vuokra- ja perustamiskuluja, mutta ne myös takaisivat ruuan kuljetusturvallisuuden ja mahdollistaisivat isompien erien kuljettamisen ympäri Helsinkiä tasaisemmin. Nykyään jakelijat hakevat hävikkiruuan kaupoista ja itse.

”Kyllähän sekin maksaa, mutta nythän se ei näy missään. Julkishallinto tulisi siinä vastaan.”

Jatkossa jakelijat voisivat keskittyä ruuan jakeluun ja toimintaa tehostettaisiin nykyiseen verrattuna.

”Tälläkin hetkellä autoja hakee ympäri Helsingistä erilaisista paikoista ruokaa, mutta kustannukset vain eivät näy missään. Järjestöjen olisi helpompi toimia, jos se olisi keskitetty. Ne voisivat keskittyä ihmisten kohtaamiseen ja ruuan jakeluun.”

Mitä jos hävikkiruoka katoaa?

Luhtaselan mukaan Helsingin seurakuntayhtymä pohtii osaltaan hankkeen rahoittamista ja toisaalta kehittämisessä voidaan edetä myös ilman näitä investointeja. Ne eivät kannata ainakaan, jos hävikkiruoka loppuu kokonaan. Luhtasela huomauttaa, että kaupat myyvät nykyään entistä tehokkaammin vanhenevaa ruokaa alennuksilla ja myös ravintolat ovat tehostaneet hävikkiseurantaa.

Luhtaselan mukaan jonkin verran on jo ollut vaikeuksia saada hävikkiruokaa tarjolle ja usein on saatu pitkälti pelkkää leipää. Hän ei osaa vastata kysymykseen siitä, mitä jaettaisiin, jos hävikkiruoka häviää kokonaan, mutta huomauttaa, että tavallaan se on positiivinen ongelma.

”Tässähän on laskettu koko ajan sen varaan, että on hävikkiä.”

Yksi mahdollisuus voisi olla yritysyhteistyö. Helsingin Kalasatamaan on perustettu ensimmäinen hävikkiruokaa myyvä yritys. Luhtasela huomauttaakin, että kenttä muuttuu koko ajan. Hän pohtii, että ruoka-apuasiakkaat voisivat myös ehkä saada hävikkiruokaa yrityksistä halvemmalla tai ilmaiseksi esimerkiksi näyttämällä työvoimatoimiston korttia. Toisaalta voitaisiin hyödyntää myös koulu- ja päiväkotiruokailun ylijäämäruokaa.

Suunnitelman mukaan kaupungin järjestöavustuksia hakevilta edellytettäisiin osallistumista ruoka-avun kehittämiseen. Samaa edellytettiin, kun myönnettiin avustuksia kuluvalle vuodelle. Seuraavat päätökset järjestöavustuksista tehdään luultavasti joulukuussa.