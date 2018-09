Sauli Niinistö Airiston Helmestä jo 2015: ”Pisti silmään – tulen vähän kyselemään sen perään”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi jo vuonna 2015 julkisesti kiinnittäneensä huomiota Airiston Helmen kiinteistökauppoihin Turun saaristossa. Presidentti ilmoitti myös aikovansa selvittää asiaa.

Niinistö kommentoi asiaa Uudelle Suomelle 23. tammikuuta 2015. Tuolloin Iltalehti oli uutisoinut venäläistaustaisen yrityksen, Airiston Helmen, järjestelmällisistä tonttihankinnoista Turun ja Naantalin syvävesiväylien varrella. Uusi Suomi kysyi presidentiltä, onko hän tietoinen Iltalehden esiin nostamista kaupoista.

Presidentti totesi, että ”tästä on puhuttu ja aika hiljattain puolustusministeriö tai puolustusvoimat – jompikumpi – on julkisuuteen lausunut, että niissä ei ole ollut mitään erityishavaintoja”.

”Mutta kyllä tuo uutinen silmääni pisti. Ja minä, ja varmasti moni muukin, vähän ehkä tulen kyselemään sen perään”, Niinistö totesi reilut kolme vuotta sitten.

Airiston Helmen tonttikaupat nousivat viikonloppuna esille poliisin tehtyä suurratsian yhtiön omistamiin kiinteistöihin osana poikkeuksellisen laajaa talousrikostutkintaa, jossa epäiltyä yhtiötä poliisi ei kuitenkaan ole nimennyt.

Samalla media on raportoinut, että Airiston Helmi on ollut jo vuosia Suomen hallituksen ja tasavallan presidentin erityisessä seurannassa ja huolenaiheena. Aamulehden mukaan valtiojohto on epäillyt ainakin vuodesta 2014, että Airiston Helmen tontteja voitaisiin käyttää kriisitilanteessa Suomea vastaan. Vuoden 2015 alussa presidentti siis puhui huolista jo ääneen.

Julkisessa keskustelussa on mietitty, kytkeytyykö talousrikostutkinta myös Suomen valtion turvallisuuspoliittiseen huoleen.

Presidentti Niinistö hämmensi tiistaina keskustelua vastaamalla kokoomuksen entisen puoluesihteerin Jussi Isotalon Twitter-viestiin chicagolaisgangsteri Al Caponesta. Isotalo mietti, vieläkö ihmisillä on muistissa tarina Caponesta, ”jota ei koskaan saatu tuomittua kilpailijoittensa tapattamisesta, mutta rahanpesu ja veropetos veivät hänet telkien taakse”.

”Oikein hyvin on ollut muistissa”, presidentti Niinistö twiittasi Isotalolle.

Oikein hyvin on ollut muistissa. — Sauli Niinistö (@niinisto) September 24, 2018

Presidentin twiitistä uutisoi tiistaina Verkkouutiset. Presidentti Niinistö sanoi myöhemmin tiistaina Helsingin Sanomille, että hän ei viitannut twiitillään Airiston Helmeen. Hän lisäsi HS:n mukaan, että verotarkastus on ”valtavan tehokas” väline.

”Verotarkastus on helpompi tehdä kuin esimerkiksi rikostutkinta. Verotarkastaja voi mennä mihin tahansa ja sanoa kirjat esiin. Rikostutkijan täytyy sen sijaan kertoa, että on jokin epäily”, Niinistö sanoi lehdelle.

Myös Airiston Helmen tutkinta alkoi verotarkastuksena, Niinistö sanoi, ja laajeni siitä rahanpesututkintaan.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi tiistaina keskusrikospoliisin vaatimuksesta kaksi epäiltyä Turun saariston rikostutkinnassa. Viron ja Venäjän kansalaisia epäillään törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veronpetoksesta sekä avunannosta jälkimmäiseen.

