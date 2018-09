Yle: Poliisiylijohtaja sanoi ääneen ”Airiston Helmi” – vaikeni tv-kameroille

Yle Uutisten mukaan poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on tänään maininnut nimeltä Airiston Helmi -yhtiön puhuessaan Turun saariston talousrikostutkinnasta eduskunnan seminaarissa.

Yle kertoo, että kuitenkaan Kolehmainen ei seminaarin jälkeen tv-kameroiden edessä suostunut vahvistamaan, että tutkinnan kohteena on Airiston Helmi.

Poliisi ei ole tähän mennessä vahvistanut, mikä yhtiö on talousrikostutkinnan kohteena, sillä esitutkintalaki estää sen.

”Airiston Helmestä totean tässä, että kysymyksessä on tällä hetkellä hetkellä talousrikostutkinta. Meillä on kaksi rikosilmoitusta. Nimikkeet ovat törkeä rahanpesu, törkeä veropetos, törkeä kirjanpito ja törkeä työeläkemaksupetos. Tämä on lähtökohta”, Kolehmainen sanoi Yle Uutisten mukaan seminaarissa.

Turun saariston rikostutkinnan johtaja Tomi Taskila Keskusrikospoliisista on useaan otteeseen kertonut, että esitutkintalaki estää kohteena olevan yhtiön nimen kertomisen. Helsingin Sanomille Taskila sanoi hiljattain näin:

”Tämmöisissä tapauksissa nimen kertomisesta tulisi tutkinnanjohtajalle rikosoikeudellisia seuraamuksia. Emme voi julkistaa rikoksesta epäiltyjen tai yhtiön nimeä, vaikka se kuinka typerältä tuntuisi.”

Poliisi teki viikonloppuna suurratsian Turun saaristossa osana laajaa talousrikostutkintaa. Mediassa tutkinta on liitetty vahvasti Airiston Helmeen. Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi tiistaina keskusrikospoliisin vaatimuksesta kaksi epäiltyä. Viron ja Venäjän kansalaisia epäillään törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veronpetoksesta sekä avunannosta jälkimmäiseen. Tiedotusvälineissä pidätetyt miehet on liitetty Airiston Helmen toimintaan.

