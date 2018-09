”Jani Toivolalle maksettu 17 926 €” – Lasten ja nuorten säätiö paljasti kohutut luvut

Lasten ja nuorten säätiö kommentoi nyt tiedotteella kohua, joka on syntynyt kansanedustaja Jani Toivolan (vihr) palkkioista.

Säätiö jätti ilmoittamatta Toivolan kouluvierailuista saamien palkkioiden rahallisen arvon vuosilta 2015 ja 2016, kertoi Ilta-Sanomat tänään.

Säätiön mukaan palkkioiden summien jättäminen pois tilinpäätöksistä johtui säätiön ja tilintarkastajien tulkinnasta koskien vuodesta 2015 voimassa ollutta säätiölakia.

”Päätös olla erittelemättä korvausten suuruutta perustui yhdessä tilintarkastajien kanssa tehtyyn tulkintaan juuri uudistuneesta säätiölaista. Tilanne on harmillinen, sillä meillä ei ole ollut syitä jättää mitään kertomatta”, kommentoi Lasten ja nuorten säätiön hallituksen puheenjohtaja Teppo Rantanen.

Säätiön mukaan Toivolalle on maksettu kouluvierailuista kaikkiaan 14 742 euroa palkkioita vuosina 2015–2016. Lisäksi hän on saanut juontajanpalkkioita 1200 euroa sekä työpajoista 1984 euroa, joten ”kaikkiaan vuosien 2015–2016 aikana Toivolalle on maksettu yhteensä 17 926 euroa”, säätiö kertoo.

”Tänä aikana Toivolalle on korvattu 871,40 euroa matkakuluja kuittien mukaisesti”, säätiö lisää.

