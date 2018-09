”Kenen sairaassa mielessä tällainen ajatus voi syntyä?” – Venäjän pääministeri kommentoi tapaus Airiston Helmeä

Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev tyrmää täysin pelot siitä, että Airiston Helmen omistamia maita käytettäisiin millään tavoin sotilaallisiin tarkoituksiin. Suomalaistoimittajat kysyivät suomalaisten huolista Medvedeviltä tänään hänen vieraillessaan Suomessa.

Suomalaistoimittajien yhteisen kysymyksen esitti Yle. Suomalaistiedotusvälineet olivat sopineet asiasta yhdessä, sillä yleensä Venäjän päämiesten tiedotustilaisuuksissa ei sallita kuin muutama kysymys. Myös tämänpäiväisessä Medvedevin ja pääministeri Juha Sipilän (kesk) tiedotustilaisuudessa annettiin yksi kysymys venäläis- ja yksi suomalaismedialle.

Ylen toimittaja viittasi pelkoihin esimerkiksi siitä, että Airiston Helmen helikopterikenttiä saatettaisiin käyttää sotilaallisiin tarkoituksiin.

”En tiedä, kenen sairaassa mielessä tällainen ajatus voi syntyä. Se on suoraan sanoen paranoia-ajattelua [vainoharhaista]”, Medvedev sanoi kääntäjän mukaan.

Medvedev sanoi myös, että ”Suomi on ollut pitkään suvereeni valtio”, joka voi tutkia mitä tutkii – se on Suomen sisäinen asia. Medvedev kuitenkin huomioi, että yksi pidätetyistä on Venäjän kansalainen ja totesi, että tälle on taattava lainsäädännön mukaiset olot ja mahdollisuudet.

Pääministeri Sipilä sanoi, ettei Suomen liene tarpeellista pyytää virka-apua Venäjältä tutkinnassa.

Keskusrikospoliisi tutkii laajaa talousrikosjuttua, jonka tiimoilta tehtiin suuroperaatio Turun saaristossa. Tutkinta on vahvasti liitetty Airiston Helmi -yhtiöön, mutta poliisi ei esitutkintalain vuoksi voi paljastaa tutkinnan kohteena olevan yrityksen nimeä.

