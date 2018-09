Ongelma Suomen kaupoissa: ”Työtunteja ei oteta vastaan – syynä Kelan mätkyjen pelko”

Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala kirjoittaa liiton blogissa, että niin sanottujen Kelan ”mätkyjen” pelko on yksi konkreettinen este työn vastaanottamiselle.

”Kauppa tarvitsee ja tarjoaa osa-aikatyötä”, Lavikkala toteaa.

”Kaupoilla olisi työtunteja tarjolla, mutta tunteja ei oteta vastaan. Osa-aikaisia työpaikkoja jää jopa kokonaan täyttymättä”, hän jatkaa.

Lavikkala toteaa, että osa-aikaiset, matalapalkkaiset työntekijät saavat usein samalla myös jotain sosiaalietuutta, kuten asumistukea. Ongelmaksi nousevat erilaiset kannustinloukut.

”Katalimpia byrokratialoukkuja ovat Kelan ”mätkyt” eli se, että Kela joutuu perimään takaisin liikaa maksettua asumistukea. Takaisinperinnän ongelma syntyy siitä, että Kela tarkastaa asumistuen pääsääntöisesti vuoden välein, kun taas osa-aikatyössä tulot voivat vaihdella kuukausittain – jopa viikoittain. Töiden tekeminen havaitaan vasta sen jälkeen, kun asumistukea on ehditty jo maksaa, ja tämä johtaa takaisinperintään. Takaisinperintävaiheessa asumistukirahat on yleensä jo käytetty päivittäiseen elämiseen, joten näiden mätkyjen pelko on yksi konkreettinen jarru satunnaisten työtuntien vastaanottamiselle”, Lavikkala kirjoittaa.

Lavikkalan mukaan ensi vuoden alussa käyttöön tuleva valtakunnallinen tulorekisteri auttaa tilanteeseen. Hän kuitenkin peräänkuuluttaa myös sitä, että jo tekeillä oleva muutos sosiaalivakuutuslainsäädäntöön tulisi saada ripeästi käytäntöön.

”Näin Suomeen saadaan rakennettua reaaliaikainen sosiaaliturva tulorekisterin avulla. Silloin jokaisen työtunnin vastaanottaminen ja tekeminen on kannattavaa ja sosiaaliturvan saajan näkökulmasta ennakoitavaa ja turvallista”, Lavikkala kirjoittaa.

