Ministeri Saarikko vastaa kokoomuslaisille: ”Alkoholin toimittaminen ostajan kotiin on laissa kielletty”

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) on vastannut kirjalliseen kysymykseen koskien alkoholin etämyyntiä. Asiasta on ollut kiistaa hallituspuolueiden keskustan ja kokoomuksen välillä. Keskustan mielestä nykyisen alkoholilain puitteissa alkoholin etämyynti on kielletty, kun taas kokoomuksen mielestä se on sallittua, koska sitä ei erikseen kielletä.

Saarikko myöntää vastauksessaan, että uudessa alkoholilaissa ei erikseen kielletä alkoholin etämyyntiä, mutta toteaa, että ”myytyjen alkoholijuomien toimittaminen kuluttajan kotiin tai muuhun tämän valitsemaan paikkaan on alkoholilain mukaan selvästi kielletty”.

”Vaikka nimenomaista säännöstä etämyynnistä ei ole, sosiaali- ja terveysministeriön käsityksen mukaan ainakin kaikki sellainen vähittäismyynti, jossa kuluttajalle toimitetaan alkoholijuomat jollain muulla kuin alkoholilaissa sallitulla tavalla on tällä hetkellä laitonta. Koska sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole tietoa sellaisesta ulkomailta tapahtuvasta vähittäismyynnistä, jossa alkoholijuomat luovutettaisiin ostajille alkoholilaissa tarkoitetuista hyväksytyistä myyntipaikoista, näyttäisi edelleen siltä, että kaikki ulkomailta Suomeen tapahtuva vähittäismyynti, jossa myyjä järjestää juomien kuljetuksen, on alkoholilaissa kiellettyä. Euroopan unionin tuomioistuin on nimittänyt kyseistä toimintaa ’etämyynniksi’”, Saarikko kirjoittaa vastauksessaan.

Ristiriita keskustan ja kokoomuksen välillä pulpahti esiin kesällä, kun sosiaali- ja terveysministeriön laatima ja EU-komissiolle lähettämä lakiluonnos levisi julkisuuteen. Pykäläluonnoksissa kiellettäisiin yli 2,8 tilavuusprosentin alkoholijuomien etämyynti kokonaan. Pääosin kokoomuslainen kansanedustajaporukka Sinuhe Wallinheimon johdolla puolestaan toteaa, ettei uudessa tänä vuonna voimaan tulleessa alkoholilaissa ole etämyynnin kieltäviä säädöksiä. Napit vastakkain ovat perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) ja kirjallisen kysymyksen jättäneet kokoomuskansanedustajat Sinuhe Wallinheimo, Elina Lepomäki, Jaana Pelkonen, Lenita Toivakka, Sari Sarkomaa, Harri Jaskari ja Jukka Kopra sekä rkp:n kansanedustaja Anders Adlercreutz.

