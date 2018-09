Tutkija Ylellä: Hallitus vie Suomea taaksepäin – ”Soini-äänestys osoittaa miten vähän tasa-arvo merkitsee”

Suomi ottaa tällä hetkellä takapakkia tasa-arvossa, katsoo tutkija Anna Elomäki. Hän arvosteli nykyistä hallitusta kovin sanoin Yleisradion aamutelevisiossa.

Elomäki on sukupuolentutkimuksen ja poliittisen teorian tutkija, joka selvitti äskettäin valtioneuvoston pyynnöstä hallituksen talouspolitiikan sukupuolivaikutuksia. Hän viittasi hallitusta arvostellessaan tutkimukseensa, jonka mukaan hallituksen vuosina 2016–2018 tekemät verotuksen ja sosiaalietuuksien muutokset ovat hyödyttäneet miehiä enemmän kuin naisia, minkä lisäksi suurin osa talouspolitiikan häviäjistä on ollut naisia.

Elomäen mukaan ei ole yllättävää, että juuri tämän hallituksen aikana ”Suomi on menossa takapakkia tasa-arvossa”. Hän viittasi esimerkiksi kokoomukseen, joka on ”maskuliininen puolue”: sillä ei koskaan ole ollut naispuheenjohtajaa.

”Herrakerhot eivät ole menneisyyttä vaan tätä päivää päätöksenteossa”, Elomäki sanoo.

Kun miesten ja naisten tuloerot kasvavat ja naiset ovat talouspolitiikan häviäjiä, tasa-arvokehityksen suunta on huono. Elomäen mukaan nykyinen hallitus on 20 vuoteen ensimmäinen, joka on vienyt Suomea tasa-arvossa taaksepäin.

Tutkijan mielestä myös ulkoministeri Timo Soinin (sin) luottamusäänestys – hallituksen tuki abortinvastaisia kannanottoja tehneelle Soinille sekä toisaalta kokoomuksen naiskansanedustajien kohtelu – kertoo tilanteesta.

”Soini-äänestys osoittaa, miten vähän tasa-arvo hallitukselle merkitsee”, Elomäki sanoi Ylellä.