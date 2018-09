Uusi käänne: Juha Sipilä sanookin ”ei” – mitä tapahtuu Jussi Niinistön kaksoiskansalaiskiellolle?

Pääministeripuolue keskusta ei tue sotilasvirkojen kaksoiskansalaiskieltoa, ilmoittaa pääministeri Juha Sipilä Ylen kyselyssä. Hallituksessa on ollut riitaa hankkeesta ja kokoomuslainen sisäministeri Kai Mykkänen on jo irtautunut puolustusministeri Jussi Niinistön (sin) vahvasti ajamasta kiellosta.

Hallitus on tällä tietoa jakautunut asiassa siten, että puolustusministeri Niinistö ajaa kaksoiskansalaiskieltoa Puolustusvoimien sotilasvirkoihin, mutta sisäministeri Mykkänen ei tuo sitä sisäministeriön alaiseen Rajavartiostoon. Alun perin oli tarkoitus, että ministeriöt edistävät lakimuutosta yhdessä.

Keskustan kanta hallituskumppaneiden riitelyyn on puuttunut. Pääministeri Sipilä kuitenkin vastaa Ylen maahanmuuttokyselyssä kysymykseen siitä, tulisiko ulkomailla syntyneiltä kaksoiskansalaisilta evätä pääsy sotilasvirkoihin.

”Ei kategorista kieltoa kaikille kaksoiskansalaisille. Keskusta kuitenkin tunnistaa ongelman ja on valmis harkitsemaan joitain tarkennuksia”, Sipilä vastaa.

Ylen jutusta selviää, että kaksoiskansalaiskieltoa kannattavat vain hallituspuolue siniset ja opposition perussuomalaiset.

Uusi Suomi tiedusteli aiemmin keskustan kantaa sekä pääministeri Sipilän esikunnasta että ministeri Anne Berneriltä, joka edustaa keskustaa asian seurantaryhmässä. Kumpikaan ei halunnut selventää keskustan näkemystä.

Sotilasvirkoja hakevia kaksoiskansalaisia koskeviin tarkennuksiin on viitannut myös ministeri Mykkänen, jonka mukaan rajavartijoihin liittyvät turvallisuustarpeet ”hoituvat turvaselvityksen tehostetulla käytöllä”.

Myös kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo linjaa Ylen kyselyssä, että kaksoiskansalaiskielto ”ei mielestäni voi olla kategorinen, vaan sotilasvirkoihin on myös kaksoiskansalaisilla oltava mahdollisuus hakea”.

”Silloin tarvitaan vähintään poikkeusmenettely. Jo nyt sotilasvirkoihin laaditaan turvallisuusselvitys, jossa käydään läpi ulkomaan sidonnaisuuksia. Asian käsittely on hallituksen piirissä vielä kesken”, Orpo toteaa.

Puolustusministerin lakiesitys on tulossa eduskuntaan syksyllä. Ministeri Niinistö on kertonut tällä viikolla, että esityksen valmistelu etenee ja lakien on tarkoitus tulla voimaan jo vuoden 2019 alusta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimista annettua lakia siten, että Puolustusvoimien sotilasvirkaan voitaisiin nimittää vain Suomen kansalainen, jolla ei ole muun valtion kansalaisuutta. Myös Maanpuolustuskorkeakoulusta annettua lakia muutettaisiin siten, että upseerin virkaan johtaviin opintoihin edellytettäisiin, että valittava henkilö on Suomen kansalainen, jolla ei ole muun valtion kansalaisuutta. Säännökseen liittyy mahdollisuus myöntää hakijalle erivapaus.

