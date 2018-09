”Suomelle merkittävä” hävittäjäpäätös tulossa – Donald Trump hämmentää pakkaa?

Suomen hävittäjähankinnan kannalta merkittävä päätös on odotettavissa luultavasti ensi vuoden alkupuoliskolla, arvioi brittikonserni BAE Systemsin Suomen toimiston johtaja Paul Hitchcock. Kyse on Saksan hävittäjäpäätöksestä.

BAE:n, eurooppalaisjätti Airbusin ja italialaisen Leonardon Eurofighter Typhoon -kone on mukana Saksan kisassa amerikkalaishävittäjien F-35 sekä F/A-18 Super Hornet ja F-15 ohella. Viimeistä lukuun ottamatta samat koneet kisaavat myös Suomen hankinnasta Saab Gripenin ja Dassault Rafalen kera. Hitchcock arvioi tilannetta siis omasta näkökulmastaan, mutta jo aiemmin on tullut selväksi, että Suomessa vähintäänkin seurataan Saksan päätöstä tarkkaan.

Suomen HX-hankkeen ohjelmajohtaja arvioi aiemmin Uudelle Suomelle, että saksalaiset ovat käyneet Suomessa kertomassa omista suunnitelmistaan. Lauri Purasen mukaan tiedonvaihtoa on ollut myös muiden maiden, kuten Belgian ja Sveitsin, kanssa niiden hankkeista.

Hitchcock korostaa, että suomalaiset itse päättävät, kuinka merkittävänä ne näkevät Saksan päätöksen, mutta koneen toimittajan kantilta ratkaisu on tärkeä.

”Sillä on todella iso merkitys siihen, mitä Suomessa tapahtuu”, Hitchcock sanoo Uudelle Suomelle.

”Ne koneet toimitetaan tismalleen samassa aikaikkunassa kuin hävittäjät, joita Suomi on hankkimassa. ”

Hän huomauttaa, että jos Saksa ja Suomi valitsevat saman koneen, se tarkoittaisi suurempia tuotantomääriä, sillä koneita valmistettaisiin rinnakkain. Todennäköisesti tämä laskisi Hitchcockin mukaan koneen hintaa, joka riippuu toimitusketjusta ja koneen valmistajista.

”Olisin pettynyt, jos ostajamme eivät osaisi neuvotella parempaa sopimusta.”

Toisaalta on myös huomautettu, että Saksa on Nato-maa, joka tekee ratkaisuja ennen kaikkea sotilasliiton perspektiivistä, ja Suomi taas ei kuulu Natoon. Lisäksi Britannia, Hollanti, Italia, Norja ja Tanska ovat viime vuosina päätyneet jo F-35:een, minkä Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Matti Pesu on arvioinut osaltaan vaikuttavan Suomen ajatteluun.

Eurofighter Typhoon valmistetaan kokonaan Euroopassa ja Hitchcockin mukaan suuret tilaukset hyödyttäisivät koko teollisuudenalaa ja sen kehitystä Euroopassa. Eurofighter-liittouman työssä ovat mukana myös konehankkeen perustajavaltioiden eli Britannian, Saksan, Italian ja Espanjan puolustushallinnot.

Myös Saksassa on nähty, että eurooppalainen valinta vahvistaisi maanosan puolustuskykyä, ja käytännössä monet viranomaiset ovat julkisesti kannattaneet Eurofighteria. Hitchcock kuitenkin huomauttaa, ettei mistään voi olla varma, ennen kuin nimet ovat paperissa.

Hitchcockin mukaan Saksan kaupassa pitää täyttää yhteensä kolme kriteeriä. Niistä kaksi koskee Tornado-pommittajia, jotka ovat jäämässä pois käytöstä vuonna 2025. Kriteereistä laajempi on standardivaatimus ja kapea-alaisempi liittyy kykyyn kantaa ydinaseita, mihin noin 90 vanhenevaa Tornadoa ovat soveltuneet ja mitä Nato Saksalta edellyttää.

Tornadot ovat yhteensopivia yhdysvaltalaisten ydinaseiden kanssa, joten Pentagonilla on sanansa sanottavana. Saksa kysyi jo kesäkuussa Pentagonilta, voisiko se varmentaa Typhoonin ydinasekantokyvyn. Pentagon ei ole julkisesti kommentoinut asiaa, mutta eri lähteet ovat arvioineet alan lehdissä, että prosessiin voi mennä viidestä kymmeneen vuotta, mikä olisi potentiaalisesti liian pitkä aika Saksalle. Toisaalta yhdysvaltalaiset kilpailijat F-35 sekä F-15 ja F-18 ovat saamassa varmenteen paljon nopeammin.

Onkin arvuuteltu, tekeekö presidentti Donald Trumpin hallinto kysymyksellä nyt politiikkaa. Trump on vaatinut Euroopan liittolaisilta lisää rahaa puolustukseen ja kovistellut erityisesti Saksaa, jonka asevoimien Bundeswehrin toimintakyky on kyseenalaistettu julkisuudessa useaan otteeseen vanhenevan kaluston takia Eurofightereita myöten.

Toiko Trump vaikeuksia?

Hitchcock huomauttaa, että Tornadoja on näillä hetkillä menossa pois käytöstä myös Britanniassa, missä kaikki Tornadon kyvyt on siirretty Typhooniin aivan hiljattain. Hänen mukaansa sama voidaan tehdä Saksassa. Hänen mukaansa insinöörinäkökulmasta asiassa ei ole minkäänlaista ongelmaa ja Saksan kaikki kolme kriteeriä voidaan täyttää.

”Sen jälkeen mennään alueelle, johon me emme ota osaa – politiikkaan.”

Hitchcockin mukaan hallitusten pitää selvittää poliittinen kysymys keskenään, ja Eurofighter-liittouma hyväksyy ratkaisun, mikä se ikinä onkaan. Hänen mukaansa liittouma ei ole huolestunut asiasta, sillä poliittinen ulottuvuus kuuluu puolustus- ja turvallisuusbisnekseen ja se on tuttua kauraa.

”Kohtaamme politiikkaa viikon joka ikinen päivä markkinoilla kaikkialla maailmassa.”

Hitchcock ei suostu spekuloimaan sillä, voiko Saksa vielä muuttaa kantaansa, mutta korostaa, että hänen mainitsemansa kolme kriteeriä tulee erottaa toisistaan ja politiikka kietoutuu nyt vain yhden, kapea-alaisen kysymyksen ympärille.

Saksan kaupan kolmas kriteeri on Hitchcockin mukaan se, että Saksa haluaisi päivittää kalustoonsa kuuluvat Eurofighterin hyvin varhaiset versiot viimeisimpään versioon. Tästä kriteeristä on käynnissä oma ohjelmansa. Hitchcockin mukaan kustannusten kannalta koko kaupassa olisi hyvä valita vain yksi konetyyppi.

Hitchcock ei ota kantaa siihen, onko Trumpin hallinto vaikeuttanut toimintaa hänen alallaan. Hän painottaa, että kyse on hyvin pitkäaikaisista hankinnoista, sillä koneet ovat yleensä palveluksessa 30–40 vuotta. Sinä aikana Yhdysvaltain hallintokin ehtii vaihtua moneen kertaan.

Juuri tällä hetkellä näyttää Hitchcockin mukaan siltä, että Saksa tekee päätöksen hävittäjähankinnoistaan ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta aikataulut voivat muuttua suuntaan tai toiseen. On myös esitetty, että saksalaisten päätös venyisi paljon tätä pidemmälle.

Hitchcock iloitsee uutisesta, joka tuli viime viikon puolivälissä: Typhoon-ohjelmaan saatiin yhdeksäs asiakas, kun liki kuuden miljardin sopimus Qatarin kanssa astui voimaan. Asiakkaiden lisääntyminen tietää hänen mukaansa hyvää myös koneen ja sen järjestelmän kehittämiselle.

Lintu moottorissa

Hitchcock pani merkille elokuussa sattuneen välikohtauksen, jossa kilpailijan hävittäjä syöksyi maahan törmättyään lintuun Ruotsissa. Turmahävittäjä oli Saabin valmistama Jas 39 Gripen. Suomi harkitsee uudempaa mallia, Gripen E:tä.

Hitchcock korostaa, että kilpailijoita ei saa koskaan kritisoida. Vastaava turma ei kuitenkaan olisi ollut hänen mukaansa mitenkään mahdollinen Typhoon-koneella, jossa on kaksi moottoria, kun Jas-hävittäjässä on vain yksi. Toinen moottori ottaisi koneen hoitaakseen, jos yksi rikkoutuisi, mikä olisi Hitchcockin mukaan hyvin epätodennäköinen tilanne. Hänen mukaansa Typhoon ei ole kärsinyt moottoriongelmista, ja lintu olisi myös liian pieni rikkomaan Typhoonin moottorin.