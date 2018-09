Sauli Niinistö USA:ssa: ”Voimatasapaino järkkyy – tällainen kehityssuunta on suoraan sanoen vaarallinen”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on pitänyt puheen Brookings-instituutissa Yhdysvaltain Washington D.C.:ssä. Niinistön puhe käsitteli transatlanttisia suhteita. Viime päivät Niinistö on viettänyt YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa.

”Yleiskokouksen tämänvuotisista puheista ja keskusteluista aistimani mieliala ei enää ole uusi, mutta kirkastui entisestään: me todellakin olemme nyt keskellä kansainvälisten suhteiden läpikotaista muutosta. Suurvaltojen välinen voimatasapaino järkkyy. Instituutioiden luotettavuutta koetellaan”, Niinistö sanoi.

”Sekä kansallinen että kansainvälinen yhteishenki, yhteenkuuluvuudentunne, heikkenee nopeasti. Kun käännymme sisäänpäin, saatamme unohtaa yhteistyön arvon. Tällainen kehityssuunta on suoraan sanottuna vaarallinen”, Niinistö varoitti.

Niinistö myönsi puheessaan, että Euroopan unioni on tällä hetkellä vaikeassa vaiheessa. Poliittiset virtaukset repivät jäsenmaita erilleen toisistaan.

”Uskon, että saamme asiamme järjestykseen vain luomalla eurooppalaisen hengen uudestaan. Tuolla hengellä en suinkaan tarkoita pelkkää pehmeää, idealistista tavoitetta. Se on myös kovaa realismia”, Niinistö sanoi.

Niinistön puheen ytimenä olikin Euroopan yhteisen turvallisuuden kehittäminen.

”Olen nostanut vahvempaa eurooppalaista puolustusta esille jo yli vuosikymmenen ajan. Ilokseni huomaan, että jotain on vihdoin tapahtumassa”, Niinistö sanoi.

Hän otti esille muun muassa Lissabonin sopimuksen artiklan 42.7, jonka mukaan jäsenvaltioiden on autettava aseellisen hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenvaltiota.

”Olen iloinen, että olemme viimein ryhtymässä käsittelemään sitä, mitä tuo artikla kriisitilanteessa tarkoittaisi. Minkä tahansa unionin ydintehtävä on suojella omia kansalaisiaan”, Niinistö sanoi.

Niinistö vakuutti, ettei Euroopan puolustuksen vahvistuminen horjuta Natoa, vaan hyödyttää Natoa, Eurooppaa ja Yhdysvaltoja.

Niinistö totesi, että Kiina ja Venäjä ”ovat taatusti panneet merkille säröt transatlanttisessa liitossa”. ”Tukevamman jalansijan antaminen Yhdysvaltain päävastustajille Euroopan maaperällä ei voi olla maan intresseissä. Vahva ja yhtenäinen Eurooppa on paremmin varustettu pitämään puolensa niitä vastaan”, Niinistö sanoi.

