Suomen hävittäjäehdokas teki ensimmäisen ilmaiskunsa Afganistanissa

Yhdysvaltain armeija on tehnyt ensimmäisen ilmaiskunsa uusilla F-35-hävittäjillään, kertoo amerikkalaiskanava CNN.

Yhdysvaltain merijalkaväki kertoi F-35B-hävittäjien Afganistanissa suorittamasta operaatiosta torstaina. Isku kohdistui Taliban-ääriliikkeeseen liittyvään kohteeseen ja oli merijalkaväen mukaan ”onnistunut”.

Iskussa käytettiin Yhdysvaltain merijalkaväen F-35-versiota, joka kykenee pystysuoraan, helikopterimaiseen laskeutumiseen. Koneet lähtivät liikkeelle Yhdysvaltain laivaston maihinnousualukselta.

F-35-häivehävittäjä on ”historian kallein asejärjestelmä”, joka on mukana myös Suomen HX-hävittäjäkilpailussa, jossa etsitään korvaajaa nykyisille Horneteille. Lockheed-Martinin kolmesta F-35-mallista F-35A on suunniteltu erityisesti Yhdysvaltain ilmavoimien ja kumppanimaiden ilmavoimien käyttöön.

F-35:n kehitystyö on ollut pitkä urakka ja kone on vaatinut lukuisia muutostöitä ennen palveluskäyttöön päätymistä.

Lue lisää Suomen HX-hankkeesta:

”Suomelle merkittävä” hävittäjäpäätös tulossa – Donald Trump hämmentää pakkaa?

Kenraali avaa Suomen salaisinta hanketta – ”Saksalaiset kävivät”

Hävittäjäkisa käynnissä Euroopassa – Tutkija: Naapureiden F-35-päätökset vaikuttanevat Suomeen