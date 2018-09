Juha Sipilä paljasti Ylellä: Tästä syystä irtisanomislaki tuli – nyt valmistellaan kahta lievennystä

Hallitus tarkastelee nyt kahta asiaa, joilta osin niin sanottua irtisanomislakia ollaan valmiita korjaamaan, kertoi pääministeri Juha Sipilä (kesk) Ylen A-studiossa torstai-iltana.

Hallitus kaavailee heikennystä alle 20 henkeä työllistävien yritysten henkilöperustaiseen irtisanomissuojaan, mistä ay-liike on noussut takajaloilleen ja työtaistelutoimia on jo käynnissä.

Jo aiemmin Sipilä on lupaillut muutosta esityksen karenssiuhkaan, jota etenkin vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on pitänyt esillä. Kyse on siitä, että Suomen työttömyysturvalainsäädännön mukaan työntekijä saa 90 päivän karenssin silloin, kun irtisanominen on itse aiheutettua. Sipilä sanoi Alma Median puheenjohtajatentissä viime viikolla, että hänen mielestään tuplarangaistusta ei saisi tulla.

A-studiossa pääministeriltä kysyttiin, pidetäänkö irtisanomislakiesityksestä kiinni vai voiko siitä vielä neuvotella.

”Kaikista asioista aina voi neuvotella ja sitä varten kaikilla hallituksen esityksillä on lausuntokierros”, Sipilä aloitti vastauksensa.

Myös työmarkkinajärjestöt ovat saaneet lausua irtisanomislaista, ja kaikki keskusjärjestöt vastustavat sitä. Sipilän mukaan lausuntopalautetta käydään nyt ”huolella läpi”.

”Kaksi asiaa, joista olemme tänä päivänä ja pitkin viikkoa neuvotelleet. Kaksi asiaa, joissa selvästi on painetta joustamiselle. Toinen on se, että onko se raja nyt juuri se 20. On tullut väitteitä, että se tehokkuus on vain siellä pienemmissä yrityksissä”, Sipilä sanoi ja lisäsi, että toinen on karenssiuhka, jonka hän aiemminkin on nostanut esille.

”Se ei ole oikein, että siinä tulee tuplarangaistus työttömyysturvan karenssina ja tätä me olemme selvittäneet nyt parin viikon ajan jo, että miten me tätä voisimme muuttaa. Näihin kahteen asiaan olemme sopineet, että meillä on liikkumavaraa.”

Sipilä sanoi uskovansa, että työntekijäpuoli kokee nämä muutokset ”erittäin positiivisina”.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) vahvisti, että kokoomus on asiasta yhtä mieltä.

”Olemme tätä neuvotelleet ja tunnistaneet, että nämä ovat ne kaksi asiaa, joissa varmasti löytyisi kompromissin aineksia”, Orpo sanoi.

Jo aiemmin elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on väläyttänyt mahdollisuutta laskea raja esimerkiksi kymmeneen. Lue tarkemmin: Ministeri Ylellä: Irtisanomislaki voi muuttua – Rajaksi sittenkin 10 työntekijää?

Sipilä valotti lähetyksessä myös, mitä on irtisanomislain taustalla. Työaikalakiin tavoiteltiin suurempaa muutosta, joka ei mennyt läpi, joten päädyttiin pienempään muutokseen ja irtisanomislakiin.

”Tässä oli taustalla työaikalaki, jossa kolmikannassa neuvoteltiin paikallisen sopimisen lisäämisestä työaikalakiin. Annoimme työmarkkinajärjestöille, työnantajille ja työntekijöille, vapaat kädet, että sopikaa, meille käy se, mitä te sovitte, ja se päätyi riitaan. Sen takia hyllytimme sen ja menimme sitten vähän pienemmällä toimenpiteellä kuin mitä siinä tavoittelimme”, Sipilä sanoi.

Alan eturivin asiantuntijoista työoikeuden emeritusprofessori Niklas Bruun tyrmäsi ehdotuksen ja professori Seppo Koskinen on nähnyt siinä ongelmia muun muassa juuri rajauksen kannalta.

Työaikalakiesitys julkistettiin eilen: Suomalaisten työaika menossa uusiksi: ”Pakottavaa oikeutta” – työehtosopimus ei voi enää kävellä yli

