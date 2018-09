”Työtunteja ei oteta vastaan Kelan mätkyjen pelossa” – Kelan pääjohtaja Ylellä: Pakko periä, hallituksen asia

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen on kommentoinut Kaupan Liiton huolta Kelan tukien takaisinperinnän aiheuttamasta ”jarrusta” ottaa työtunteja vastaan. Aaltonen muistutti Ylen Ykkösaamussa, että Kelalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin periä liiat tuet takaisin lakien mukaisesti.

Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala kirjoitti tällä viikolla liiton blogissa, että niin sanottujen Kelan ”mätkyjen” pelko on yksi konkreettinen este osa-aikaisen työn vastaanottamiselle kaupan alalla. Hänen mukaansa osa-aikaiset, matalapalkkaiset työntekijät saavat usein samalla myös jotain sosiaalietuutta, kuten asumistukea, ja näihin liittyy kannustinloukkuja.

”Katalimpia byrokratialoukkuja ovat Kelan ”mätkyt” eli se, että Kela joutuu perimään takaisin liikaa maksettua asumistukea. Takaisinperinnän ongelma syntyy siitä, että Kela tarkastaa asumistuen pääsääntöisesti vuoden välein, kun taas osa-aikatyössä tulot voivat vaihdella kuukausittain – jopa viikoittain. Töiden tekeminen havaitaan vasta sen jälkeen, kun asumistukea on ehditty jo maksaa, ja tämä johtaa takaisinperintään. Takaisinperintävaiheessa asumistukirahat on yleensä jo käytetty päivittäiseen elämiseen, joten näiden mätkyjen pelko on yksi konkreettinen jarru satunnaisten työtuntien vastaanottamiselle”, Lavikkala kirjoitti.

Aaltoselta kysyttiin asiasta Ykkösaamussa perjantaina. Hän huomautti, että sosiaalitukien niin sanottua suojaosuutta on kasvatettu useamman hallituskauden aikana juuri työn vastaanottamiseen kannustamiseksi. Asumistuen ansiotulovähennys on 300 euroa kuukaudessa, eli rajan alle jäävä ansiotulo jätetään huomiotta, kun Kelassa lasketaan asumistukeen vaikuttavia tuloja. Myös työttömyysturvan suojaosa on 300 euroa.

Aaltosen mukaan Kela ei voi vaikuttaa asiaan.

”Se on hallituksen asia, paljonko palkkatuloja voi olla, että esimerkiksi täyden asumistuen saa”, Aaltonen sanoi.

”Me joudumme perimään [ylimääräiset tuet], sille ei mahda mitään. Me joudumme lain mukaisesti sen tekemään”, hän jatkoi.

