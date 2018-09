”Lakot pysäyttävät toiminnan erittäin laajasti vientiteollisuudessa – tilanne kohtuuton”

Keskeisten vientialojen työnantajajärjestöt Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry vetoavat ay-liikkeeseen ja Suomen hallitukseen, jotta niin sanotusta irtisanomislaista päästäisiin sovintoon.

Teollisuusliitto, sähköalan liitto ja ammattiliitto Pro ilmoittivat tänään ensi viikolla järjestettävistä lakoista, joka työnantajapuolen mukaan ”pysäyttävät tuotannon ja toiminnan erittäin laajasti vientiteollisuuden yrityksissä”.

Lakot järjestetään tiistaina 3. lokakuuta. Lue lisää: Nyt leviää lakkoaalto – ”Sipilän kovapäisyys ei jätä valinnanvaraa”

Samalla myös palvelualojen ammattiliitto PAM ilmoitti lakosta.

”Tilanne on yrityksille kohtuuton”, sanovat työnantajajärjestöt.

”Selkkaus aiheuttaa vakavaa haittaa vientiteollisuuden tuotannolle ja asiakkaille sekä leikkaa hyvässä vauhdissa ollutta talouskasvua. Vienti kärsii, vaikka jokainen vientieuro olisi tärkeä paitsi yrityksille myös koko maan taloudelle ja työllisyydelle”, työnantajat toteavat tiedotteessaan.

Työantajapuolen mukaan työtaistelutoimiin turvautuminen on ”jälleen vakava isku työmarkkinajärjestelmän uskottavuudelle”.

Työnantajaliittojen mielestä neuvotteluun olisi hyvä mahdollisuus, sillä pääministeri Juha Sipilä (kesk) ilmoitti tänään, että hallituksen lakihankkeessa on liikkumavaraa.

Niin sanotussa irtisanomislaissa on kyse hallituksen lakihankkeesta, jossa on tarkoitus helpottaa henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä. Hallitus on julkistanut vasta lakiluonnoksen, mutta työntekijäjärjestöt ovat vastustaneet koko hanketta raivokkaasti.

