Diplomaatti: ”Vaimennin poistui Sipilän hallituksen takia” – Suomi vajosi masentavalle tasolle

Pitkän uran diplomaattina tehnyt Antti Kuosmanen arvioi Puheenvuoro-blogissaan suomalaisen yhteiskunnan vastakkainasettelua, josta on viime aikoina käyty julkista keskustelua.

”Kärkevää ja faktavapaata poliittista retoriikkaa on tosin aina ollut olemassa, ja on ollut aikoja jolloin se oli vielä kärkevämpää ja faktavapaampaa kuin nyt. Mutta kyllä tämä päättymässä oleva vaalikausi on merkinnyt vajoamista, etten sanoisi tietoista laskeutumista, uudelle, masentavalle tasolle, jolla ei ainoastaan ratsasteta etenevällä polarisaatiolla, vaan sitä tietoisesti lietsotaan”, Kuosmanen kirjoittaa.

Näkökulmien kärjistymistä on Kuosmasen mielestä kiihdyttänyt Juha Sipilän (kesk) hallituksen kokoonpano, joka on melko puhtaasti oikeistolainen.

”Hallituskokoonpano on varmasti yksi, nimenomaan tällä vaalikaudella polarisoivaa kielenkäyttöä lisännyt syy. Vasemmiston ja oikeiston rajaviivan ylittävät hallituskokoonpanot olivat omiaan pirstomaan opposition ja vaimentamaan, ellei suorastaan hämärtämään ideologisen vastakohta-asetelmaa ja väittelyn kiihkeyttä. Tämä vaimennin poistui Sipilän hallituksen kokonpanon takia. Lisäksi siinä mukana olleet perussuomalaiset ja sitten näistä erkaantunut sinisten ryhmä oli omiaan kärjistämään kielenkäyttöä”, Kuosmanen kirjoittaa.

Sipilän hallituksen oikeistolaisuus ei kuitenkaan Kuosmasen mielestä ole mikään juurisyy ”kielenkäytön karkeutumiseen ja henkilöön käyvien poliittisten hyökkäysten tavanomaistumiseen”.

Taustalla on Kuosmasen mielestä toisaalta se, että Suomessa yhteiskunnalliset vastakohdat ovat aidosti kasvaneet ja toisaalta yhteiskunnan ”äärimmäinen individualisoituminen”.

”Uusien ”maailmankausien” kuten ennen sanottiin, alkamiset ovat kuitenkin kutakuinkin aina sisältäneet väkivaltaisia murroksia, jopa aivan valtavaa väkivaltaa. Sekö on nyt edessä?” Kuosmanen kysyy.

Kuosmanen on urallaan toiminut muun muassa Unescossa ja ASEMissa. Hän on ollut myös muun muassa Suomen suurlähettiläänä Pekingissä.