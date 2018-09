Suomen hävittäjäehdokas teki sopimuksen Pentagonin kanssa: ”Historian alhaisin yksikköhinta”

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon ja Lockheed Martin ovat tehneet 11,5 miljardin dollarin sopimuksen 141 F-35-hävittäjän tuotannosta ja toimituksesta.

”Kyseessä on F-35-ohjelman historian alhaisin yksikköhinta”, Lockheed Martin kertoo tiedotteessaan.

Viimeisimmässä sopimuksessa F-35A-hävittäjän hinta on alle 90 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. F-35A:n hinta on Lockheed Martinin mukaan laskenut 11 vuotta perättäin.

Hinta on nyt 89,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mikä tarkoittaa 5,4 prosentin hinnanalennusta edelliseen sopimukseen (LRIP 10) verrattuna, jossa yksikköhinta oli 94,3 miljoonaa dollaria, yhtiö kertoo.

”Kustannusten alentaminen on kriittinen tekijä F-35-ohjelman menestykselle. Keskitymme jatkossakin kustannusten alentamiseen ja parhaan suorituskyvyn tarjoamiseen F-35:n käyttäjille”, F-35-ohjelman johtaja, vara-amiraali Mat Winter kommentoi.

Lockheed Martinin F-35-ohjelman johtaja Greg Ulmer kuvailee sopimusta merkittäväksi virstanpylvääksi F-35-ohjelmalle.

”Jatkamme edelleen tuotantomäärien kasvattamista ja uusien kustannussäästöhankkeiden toteuttamista. F-35-ohjelma etenee aikataulun mukaisesti kohti 80 miljoonan Yhdysvaltain dollarin yksikköhintaa vuonna 2020, jolloin F-35 tarjoaa seuraavan sukupolven suorituskykyä minkä tahansa nykysukupolven hävittäjän hinnalla”, hän kertoo.

Lockheed Martinin F-35 on myös yksi ehdokas Suomen hävittäjähankinnoissa. Suomi on korvaamassa uusilla monitoimihävittäjillä vuosina 1995–2000 käyttöön otetut Hornetit, joiden 30 vuoden elinkaari on täyttymässä vuoteen 2030 mennessä.

F-35:n lisäksi kilpailussa ovat mukana Boeing F/A-18 Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon ja Saab Gripen.

Lue lisää:

Suomen hävittäjäehdokas teki ensimmäisen ilmaiskunsa Afganistanissa

”Suomelle merkittävä” hävittäjäpäätös tulossa – Donald Trump hämmentää pakkaa?

Ohjelmajohtaja valottaa HX-hankkeen etenemistä: ”Oli hienoa nähdä, kuinka vakavasti se otettiin”

Suomen hävittäjäehdokkaat näytillä Jyväskylässä – F-35:n koelentäjä: ”Super Hornet ei pysy mukana”