Ex-diplomaatti varoittaa Eurooppaa: ”Näin kävi ensimmäisen maailmansodan jälkeen”

Entinen diplomaatti, historioitsija Jukka Seppinen arvioi, että EU:n ”tehtävä vapaan maailman ykkösedustajana” saattaa olla todellisuutta piankin. Hän viittaa brexitiin ja Donald Trumpin protektionistiseen politiikkaan.

”Nyt tarvitaan kärsivällisyyttä. EU:n hajottamistoiminnan vastustaminen vaatii määrätietoista ja lujaa yhteistuumaisuutta. Yhdessä Eurooppa on vahva, hajonneena Eurooppa altistuu historian kauhukuvalle, sotiin ja sekasortoon. Näin kävi ensimmäisen maailmansodan jälkeen”, Seppinen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Seppinen varoittaa samalla yleispolitiikan ennalta-arvaamattomuudesta ja nostaa esimerkiksi Britannin ja USA:n suhteen.

”Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen erityinen atlanttinen suhde on pitkään ollut luja ja horjumaton. Tämän erityissuhteen merkitys kuitenkin näyttää tänään murenevan. Syynä on yksinkertaisesti presidentti Donald Trumpin Yhdysvaltoja sisäänpäin kääntävä politiikka, joka ei näytä säästävän Isoa-Britanniaakaan. Juuri mikään historiallinen vahvakaan ulottuvuus ei ole tältä osin enää pyhää”, Seppinen kommentoi.

Hän sanoo, että tässä on samalla mahdollisuus EU:lle, jonka olisi nyt kehitettävä integraatiota uusille aloille, kuten turvallisuuspolitiikkaan.

”Euroopan Unionille tämä on suuri historiallinen mahdollisuus, joka on jo johtanut myönteiseen liikkeeseen. Brexit-Isolle-Britannialle, lähes kaikki keskeiset suunnat saattavat heiketä. Ei ihme, että vaatimukset uudesta kansanäänestyksestä EU-erosta kiihtyvät Britanniassa.”

Britannian on määrä erota EU-jäsenyydestä ensi maaliskuun lopulla. Brexit-neuvotteluiden suurimmaksi huolenaiheeksi on noussut, kykenevätkö osapuolet edes laatimaan sopimusta siitä, millaiset välit unionilla ja briteillä on brexitin jälkeen. EU on asettanut sopimuksen takarajan marraskuulle.

”Vahvimmillaan ydinasevalta Britannia on puolustuksessa ja saman tien Natossa. Silti yleisellä tasolla brexitin kannattajien odotukset maan historiallisen suurvalta-aseman, globaalin Britannian palauttaminen ei näytä olevan realismia tänä päivänä”, Seppinen kommentoi.

