Poikkeuksellinen vetoomus EK:lta: ”Teillä on kaikki tieto siitä, miten lakot voidaan välttää”

Elinkeinoelämän keskusliitto EK vetoaa sekä hallitukseen että ammattiyhdistysliikkeeseen, jotta ne löytäisivät pikaisesti ratkaisun riitaan niin sanotusta irtisanomislaista.

EK:n mukaan irtisanomisuudistuksen merkitys ei ole ”missään suhteessa” jatkuvien ja lisääntyvien lakkojen sekä muiden työtaisteluiden kielteisiin vaikutuksiin Suomen taloudelle ja suomalaisten työpaikoille.

”Tilanteen nyt kärjistyttyä maan ja suomalaisten kannalta erittäin haavoittuvaan tilanteeseen on vedottava maan hallitukseen ja ay-liikkeeseen. Teillä on kaikki tieto siitä, miten lakot ja sitä kautta aiheutettavat vahingot syyttömälle kolmannelle osapuolelle eli muun muassa vientiteollisuudelle voidaan välttää. Tämä on tahdosta kiinni”, johtaja Ilkka Oksala EK:sta sanoo tiedotteessa.

Oksalan mukaan viime talven toimialakohtainen työehtosopimuskierros ja sitä edeltänyt kiky-sopimus ovat erinomaisia osoituksia siitä, että Suomessa kyetään yhdessä sopien vahvistamaan suomalaisen työn kilpailukykyä ja siten luomaan hyvät edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle.

”Nyt nämä saavutukset vaarantuvat tämän kiistelyn seurauksena”, hän varoittaa.

Teollisuusliitto, sähköalan liitto ja ammattiliitto Pro ilmoittivat perjantaina ensi viikolla järjestettävistä lakoista. Myös palvelualojen ammattiliitto PAM ilmoitti lakosta.

Keskeisten vientialojen työnantajajärjestöt Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry vetosivat jo perjantaina hallitukseen ja ay-liikkeeseen.

”Selkkaus aiheuttaa vakavaa haittaa vientiteollisuuden tuotannolle ja asiakkaille sekä leikkaa hyvässä vauhdissa ollutta talouskasvua. Vienti kärsii, vaikka jokainen vientieuro olisi tärkeä paitsi yrityksille myös koko maan taloudelle ja työllisyydelle”, työnantajat totesivat tiedotteessaan.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) ilmoitti perjantaina, että hallituksen lakihankkeessa on liikkumavaraa.

Niin sanotussa irtisanomislaissa on kyse hallituksen lakihankkeesta, jossa on tarkoitus helpottaa henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä. Hallitus on julkistanut vasta lakiluonnoksen, mutta työntekijäjärjestöt ovat vastustaneet koko hanketta raivokkaasti.

