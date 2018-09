Useat työnantajaliittojen edustajat ovat lauantaina varoittaneet ensi viikolle suunnitelluista lakoista. Samaan aikaan palkansaajakeskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on linjannut, etteivät edes pääministeri Juha Sipilän (kesk) lupaamat uudet linjaukset irtisanomissuojasta riitä.

Sipilä sanoi Ylen A-studiossa torstai-iltana, että joustaa voidaan siinä, minkä kokoisia yrityksiä irtisanomissuojan muutos koskisi sekä karensseihin liittyvissä kysymyksissä.

Jarkko Elorannan mukaan Sipilän väläyttämät joustot eivät eivät riitä.

”Ongelmat, jotka liittyvät työntekijöiden asettamiseen eriarvoiseen asemaan pienissä yrityksissä jäävät, vaikka raja laskee. Meille jäsen 20 hengen yrityksessä on ihan yhtä arvokas kuin jäsen 10 hengen yrityksessä. Kaikki juridiset ongelmat, joita lainsäädäntöön liittyy, ovat edelleen olemassa”, hän sanoi lauantaina STT:lle.

Teollisuusliitto, sähköalan liitto ja ammattiliitto Pro ilmoittivat perjantaina ensi viikolla järjestettävistä lakoista. Myös palvelualojen ammattiliitto PAM ilmoitti lakosta.

Kemianteollisuuden toimitusjohtaja Mika Aalto kehottaa osapuolia istumaan pöydän ääreen tilannetta ratkomaan.

”Hallitus on ilmaissut että lakiesityksessä on neuvotteluvaraa. Nyt osapuolet pöytään ratkomaan tilannetta. Vientiteollisuus kärsii lakkoilusta, vaikka ei ole osapuolena tässä kiistassa. Kilpailijamaat kiittävät kun Suomi itse murentaa kasvun eväitä”, hän tviittasi.

EK:n johtaja Ilkka Oksala varoittaa, että vahingot hallituksen ja palkansaajajärjestöjen kiistelystä uhkaavat nousta ”todella suuriksi”.

”Molemmat osapuolet tietävät kyllä elementit, joiden varaan ratkaisu on synnytettävissä. Nyt tarvitaan tahtoa ratkaista asia”, hän kommentoi Twitterissä.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen puolestaan huomauttaa, että yksin on hankala neuvotella.

”Ratkaisua haemme, emme riitaa. Yksin on hankalaa neuvotella.”

Niin sanotussa irtisanomislaissa on kyse hallituksen lakihankkeesta, jossa on tarkoitus helpottaa henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä. Hallitus on julkistanut vasta lakiluonnoksen, mutta työntekijäjärjestöt ovat vastustaneet koko hanketta raivokkaasti.

