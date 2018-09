Venäjä-tutkija Ylelle: ”Saaristossanne näyttää olevan paikka, jonne Venäjä voisi lähettää erikoisjoukkoja”

Pitkään Venäjää seurannut Institute of International Affairs Praguen tutkija ja New Yorkin yliopiston entinen professori Mark Galeotti arvioi, että venäläisillä on käynnissä Turun saaristossa ”monitoimioperaatio”, jonka tavoitteet ovat sekä taloudellisia että sotilaallisia.

”Maa-alueet antavat tietyn toimintavapauden. Saaristossanne näyttää olevan nyt paikka, jonne Venäjä voisi halutessaan lähettää erikoisjoukkoja”, hän kommentoi Ylen haastattelussa.

Galeotti muistuttaa demilitarisoidun Ahvenanmaan läheisyydestä ja tonttien sijainnista strategisesti tärkeiden meriväylien läheisyydessä.

”Alueella on nähty siviilitroolareita, joissa on ollut epäilyttävän paljon sähköteknisiä varusteita.”

Keskusrikospoliisi tutkii laajaa talousrikosjuttua, jonka tiimoilta tehtiin suuroperaatio Turun saaristossa. Tutkinta on vahvasti liitetty Airiston Helmi -yhtiöön, mutta poliisi ei esitutkintalain vuoksi voi paljastaa tutkinnan kohteena olevan yrityksen nimeä.

Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev tyrmäsi Suomen-vierailullaan täysin pelot siitä, että Airiston Helmen omistamia maita käytettäisiin millään tavoin sotilaallisiin tarkoituksiin.

