Uusi riita repesi Juha Sipilän puheista: ”En tunnista keskustan puheenjohtajaa väitteistä, joita vihreät levittävät”

Keskustan ja vihreiden edustajat ovat sunnuntaina käyneet sosiaalisessa mediassa sanasotaa pääministeri Juha Sipilän ja vihreiden kansanedustajan Emma Karin puheista.

Riita sai alkunsa Karin perjantaina Vaaravyöhyke-mielenilmauksessa pitämästä puheesta.

”Pääministeri Sipilä sanoi, että häntä iljettää, häntä iljettää se, että tästä asiasta on noussut tällainen poru. Iljettää”, Kari sanoi.

Keskustan varakansanedustaja Mikko Kärnä nosti asian esiin jo lauantaina ja syytti Karia valehtelusta.

”Kari kiihotti kannattajiaan julkisesti ja väitti pääministeri Sipilän sanoneen, että ulkoministeri Soinin toiminnasta noussut kohu iljettäisi häntä. Väite on yksiselitteinen vale ja sen voi jokainen itse todeta katsomalla viime viikon A-studion lähetyksen, jossa Sipilä oli keskustelemassa”, Kärnä sanoi tiedotteessaan.

Hän viittaa torstain A-studioon, jossa Sipilä vastasi Touko Aallon sairausloman ajan vihreiden puheenjohtajan sijaisena toimivalle Maria Ohisalolle. Ohisalo sanoi hallituksen polkevan naisten oikeuksia politiikallaan.

”Nämä on kovia väitteitä. Toivoisin, että tämä tässä poliittisessa keskustelukulttuurissa muuttuu. Että me syötämme toisille arvot suuhun ja päähän, ja sydämeen. Näin ei saa tehdä. Eli missään tapauksessa minkään päätöksen taustalla ei ikinä ole ollut naisten oikeuksien polkeminen. Ei takuulla ole nyt, ollut, eikä tästä eteenpäinkään. Tämä on se, joka tekee politiikasta vähän iljettävää”, Sipilä sanoi.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen totesi sunnuntaina, ettei tunnista Sipilää vihreiden puheista.

”En tunnista keskustan puheenjohtajaa väitteistä, joita vihreät levittävät. Sosiaalinen media on vuorovaikutuskanava. Olisi kohtuullista, että itse esittämäänsä väitteeseen tulleisiin kysymyksiin vastattaisiin. Muuten syntyy mielikuva mustamaalauksesta. Ei hyvä ollenkaan”, hän tviittasi.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

En tunnista #keskusta'n puheenjohtajaa väitteistä, joita #vihreät levittävät. Sosiaalinen media on vuorovaikutuskanava. Olisi kohtuullista, että itse esittämäänsä väitteeseen tulleisiin kysymyksiin vastattaisiin. Muuten syntyy mielikuva mustamaalauksesta. Ei hyvä ollenkaan. — Riikka Pirkkalainen (@RPirkkalainen) September 30, 2018

Vihreistä kohua on kommentoinut eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen.

”Pointti on tullut varsin selväksi. Keskustassa, kokoomuksessa ja eräiden toimittajien ym kesken ei nyt siis pidetä siitä miten Sipilän käyttämää yhtä sanaa on jatkoyhteyksissä käytetty. Palautteen voinee todeta vastaanotetuksi”, hän vastasi Kärnälle Twitterissä.

”Toivoisin ehkä vastaavan laajuista semanttista analyysiä myös muun muassa eduskunnan täysistuntojen keskusteluista ja muidenkin sanomisista jatkossa, yli puoluerajojen. Se on varmasti erittäin opettavaista”, hän jatkaa.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Ystävät hyvät, kiitos palautteesta ja viesteistä. Pointti on tullut varsin selväksi. Keskustassa, kokoomuksessa ja eräiden toimittajien ym kesken ei nyt siis pidetä siitä miten Sipilän käyttämää yhtä sanaa on jatkoyhteyksissä käytetty. Palautteen voinee todeta vastaanotetuksi. — OlliPoika Parviainen (@OP_Parviainen) September 30, 2018

Kiitos edelleen palautteesta. Toivoisin ehkä vastaavan laajuista semanttista analyysiä myös mm. eduskunnan täysistuntojen keskusteluista ja muidenkin sanomisista jatkossa, yli puoluerajojen. Se on varmasti erittäin opettavaista. Mukavaa sunnuntainjatkoa! — OlliPoika Parviainen (@OP_Parviainen) September 30, 2018

Vihreiden kansanedustajan Ville Niinistön mukaan Sipilä on itse altistanut itsensä arvostelulle.

”Sipilä puhuu aidan seipäistä mieluummin kuin itse asiasta. Jos hänestä ensin on ”iljettävää”, että kokoomus spinnaa, ja sitten on ”iljettävää” arvojen suuhun laittamista kritisoida hallituksen leikkausten tasa-arvoseurauksia, on hän altistanut kyllä ihan itse itsensä kritiikille.”

Niinistö sanoo myös toivovansa, että kokoomus ja keskusta palaisivat puhumaan ”itse asiasta”.

”Miten he vastaavat kritiikkiin hallituksen politiikan vaikutuksista naisten asemaan? Tätä Kari varmasti myös tarkoitti. Nyt he tekonärkästyvät, eikä puhuta vieläkään itse asiasta.”

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Toivoisin että hallitus ja sen puolueet kokoomus ja keskusta palaisivat puhumaan itse asiasta: miten he vastaavat kritiikkiin hallituksen politiikan vaikutuksista naisten asemaan?

Tätä Kari varmasti myös tarkoitti. Nyt he tekonärkästyvät, eikä puhuta vieläkään itse asiasta. — Ville Niinistö (@VilleNiinisto) September 30, 2018

Juha Sipilä ja Emma Kari eivät ole kommentoineet asiaa mitenkään viikonloppuna.

Aikaisemmin viikolla Sipilän sanomisista riitelivät keskusta ja kokoomus. Kiista liittyi pääministerin antamaan lausuntoon ulkoministeri Timo Soinin (sin) luottamusäänestyksen alla. Keskustan eduskuntaryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan tiistaina.

Lue lisää:

Näkökulma: Koirat haukkuu, Sipilän karavaani kulkee

Keskustan Kaikkoselta suora kuitti kokoomuksen ”anteeksipyynnöstä”

Kokoomuslainen vastaa Juha Sipilälle: ”Kuului myös kostolla uhkailua ja tytöttelyä”