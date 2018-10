SAK:n Eloranta aamu-tv:ssä: Sipilän hallitus rikkoo kikyä itse – jo toista kertaa

Keskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi tänään Ylen aamu-tv:ssä, että Juha Sipilän (kesk) hallituksen kaavailema, henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä helpottava lainsäädäntö on kilpailukykysopimuksen eli kikyn vastainen. Elorannan mukaan hallitus rikkoo itse kikyä nyt toista kertaa.

”[Tällä hallituskaudella] on tehty kilpailukykysopimus ja sillä pyrittiin työmarkkinoiden tilanne rauhoittamaan. Mutta senkin jälkeen hallitus on leikannut vaikkapa työttömyysturvaa vastoin sitä, mitä kilpailukykysopimuksessa sovittiin ja myös tässä samaisessa sopimuksessa oli henki ja kirjauskin siitä, että jatkossa työlainsäädäntö valmistellaan kolmikantaisesti. Ja vaikkapa tämän irtisanomislain osalta näin ei ole tapahtunut, vaan hallitus on tätä yksipuolisesti vienyt eteenpäin”, Eloranta sanoi.



Eloranta toisti ammattiliittojen näkemyksen siitä, että työntekijöiden työsuhdeturva horjuisi uuden lain seurauksena. Elorannan mielestä olennaista on se, mikä jatkossa olisi irtisanomisen kynnys, kun työntekijän voisi irtisanoa luottamuspulan vuoksi.



Elorannan mukaan SAK on valmis menemään neuvottelupöytään, jos hallitus kutsuu.

”Tämän lainsäädännön [irtisanomislain] osalta tilanne on vaikea, olemme vaatineet sen poisvetämistä. Nyt pitäisi löytää muita keinoja, jotka vaikka helpottaisivat ensimmäisen työntekijän palkkaamista”, Eloranta sanoi.

Useilla ammattiliitoilla on tällä viikolla käynnissä työtaistelutoimia, joilla lakihanketta vastustetaan. Keskiviikkona on luvassa päivän lakko pääosin teollisuusalalla.

