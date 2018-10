Riita Juha Sipilän sanoista – Nyt kommentoi Emma Kari ”iljettävää”-puheitaan

Oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja Emma Kari kommentoi Facebookissa riitaa, joka puhkesi vihreiden ja keskustan välille Karin siteerattua keskustan puheenjohtajaa, pääministeri Juha Sipilää puheessaan perjantaina.

Taustalla on ulkoministeri Timo Soinia (sin) koskenut luottamusäänestys, jossa hallituspuolueiden mukaan oli kyse hallituksen koossa pysymisestä, kun taas opposition mielestä kyse oli arvoista. Soini joutui äänestykseen aborttia vastustaneiden kannanottojensa takia.

”Jotkut keskustalaiset näyttävät pahoittaneen mielensä Sipilään kohdistamastani kritiikistä ja sen sanamuodoista. Pääministeri on sanonut pitävänsä iljettävänä sitä, että moni on tulkinnut hänen ja keskustan toiminnan Soini-äänestyksessä kertovan heidän arvoistaan. Minun ja todella monen muun on todella vaikea käsittää, miten tässä ei olisi ollut kyse arvoista ja arvoihin perustuvasta äänestyksestä”, Emma Kari kirjoittaa.

”Tämä poru johtuu siitä, että meidän mielestämme kyse on arvoista. Ei ole iljettävää sanoa, että naisten oikeuksien puolustamisessa on kyse arvoista. Keskustaa näyttää loukkaavan paljon enemmän heidän saamansa kritiikin sanamuodot kuin se, että heidän johtamassaan hallituksessa ulkoministeri hyökkää naisten oikeuksia ja Suomen yhteistä linjaa vastaan. Keskustalle on tietenkin eduksi keskustella keskustelusta, ei itse asiasta eli naisten oikeuksista”, Kari jatkaa.

Kari sanoi perjantaisessa puheessaan näin:

”Pääministeri Sipilä sanoi, että häntä iljettää, häntä iljettää se, että tästä asiasta on noussut tällainen poru. Iljettää.”

Sipilä sanoi torstaina Ylen A-talkissa näin:

”Toivoisin, että tämä tässä poliittisessa keskustelukulttuurissa muuttuu. Että me syötämme toisille arvot suuhun ja päähän, ja sydämeen. Näin ei saa tehdä. Eli missään tapauksessa minkään päätöksen taustalla ei ikinä ole ollut naisten oikeuksien polkeminen. Ei takuulla ole nyt, ollut, eikä tästä eteenpäinkään. Tämä on se, joka tekee politiikasta vähän iljettävää.”

Soini-äänestyksen jälkimainingeissa nousi kohu Sipilän sanoista keskustan ja hallituskumppani kokoomuksen välille. Kokoomus pillastui, koska tulkitsi Sipilän sanoneen, ettei kellekään hallituksessa tuota vaikeuksia antaa tukeaan Soinille. Sipilä oli kuitenkin puhunut vain omasta eduskuntaryhmästään.

