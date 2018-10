Laura Huhtasaari kommentoi kohukuvaansa Ylelle

Perussuomalaisten varapuheenjohtajan Laura Huhtasaaren Twitterissä julkaisema kuva kuohuttaa. Kuvassa on alaikäisten oppilaiden tekemä kantaaottava koulutyö. Oppilaiden nimet näkyvät kuvassa. Koulutyö on kriittinen perussuomalaisia Huhtasaarta ja puheenjohtaja Jussi Halla-ahoa kohtaan.

Huhtasaaren kuvasta lähti liikkeelle vilkas keskustelu, jossa osa kritisoi Huhtasaarta kuvan julkaisusta, osa taas kritisoi opettajia. Huhtasaari itse kommentoi, että asia on opettajien ja rehtorin vastuulla.

Koulun rehtori kommentoi Ilta-Sanomille ja Ylelle, että kuva on irrotettu asiayhteydestä. Rehtorin mukaan oppilaiden tehtävänä oli tehdä kantaaottavia julisteita. Rehtori sanoo tiedotusvälineille, ettei Huhtasaari olisi saanut julkaista kuvaa ilman lupaa.

Huhtasaari itse kommentoi Ylelle, että oppilaat itse ja vanhemmat ovat olleet häneen yhteydessä. Huhtasaari ei kuitenkaan tarkenna, mistä hän on kuvan saanut.

Iltalehdessä kyseessä olevan koulun rehtori sanoo suoraan, että Huhtasaarella ei ole ollut lupaa julkaista kuvaa.

”Kyseessä on koulun aulassa julkisesti esillä oleva teos. Siinä on etunimet, koko nimet olisin rajannut pois. Luonnollisesti opettaja ja rehtori ovat vastuussa, millaisia töitä koulun seinille päätyy”, Huhtasaari vastaa Ylellä.

Oppilastyössä on otsikkona ”Suomeen vai kuoleen?” ja sen alla on toisella puolella kuvat tasavallan presidentti Sauli Niinistöstä ja Pekka Haavistosta (vihr). Toisella puolella ovat kuvat Halla-ahosta ja Huhtasaaresta. Keskellä on kuva turvapaikanhakijoista pelastuslautassa.

Juttua päivitetty kello 13: Huhtasaari ei ota kantaa siihen, keneltä on kuvan saanut.