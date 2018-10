Laura Huhtasaaren käytös pöyristyttää – Sanna Marin: ”Rimanalitus, maalittaa lapsia”

Sdp:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Sanna Marin pitää perussuomalaisten kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Laura Huhtasaaren levittämää kuvaa koululaistyöstä ”rimanalituksena”.

Huhtasaari sai aikaan some-myrskyn, sillä kuvasta tamperelaiskoulun yhdeksäsluokkalaisten työstä näkyy sen alaikäisten tekijöiden nimet. Kritiikkiä tulee niin politiikoilta kuin tavallisilta ihmisiltäkin.

”Tähän on tultu. Kansanedustaja maalittaa lapsia ja altistaa heidät uhkailulle, vihapuheelle ja väkivallalle. Olen todella pahoillani lasten, heidän perheidensä ja koko koulun puolesta. Rimanalitus Huhtasaarelta. Lapset ansaitsevat aikuisilta huolenpitoa ja turvaa, eivät vihaa”, tamperelaiskansanedustaja Marin toteaa Facebookissa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson puolestaan syyttää perussuomalaisten suhtautuvan sananvapauteen valikoivasti.

”Perussuomalaiset puhuvat mielellään sananvapauden tärkeydestä, mutta toimivat päinvastaisella tavalla. Kansanedustaja loukkaantuu oppilaiden tekemästä kantaa ottavasta julisteesta, ja levittää jopa alaikäisten oppilaiden nimiä somessa. Kansalaisvaikuttamisen päivänä”, Andersson päivittelee Twitterissä viitaten Miina Sillanpään muistopäivään.

Huhtasaaren mukaan kouluissa opettajat lietsovat vihaan poliitikkoja kohtaan. Huhtasaaren levittämässä oppilastyössä on keskellä kuva turvapaikanhakijoista. Yllä on otsikko ”Suomeen vai kuoleen”. Suomeen-sanan alla on kuvat tasavallan presidentti Sauli Niinistöstä ja kansanedustaja Pekka Haavistosta (vihr) ja kuoleen-sanan alla Huhtasaaresta ja perussuomalaisten puheenjohtajasta Jussi Halla-ahosta.

Tamperelaiskoulun rehtori kertoi aiemmin muun muassa Yle uutisille, että oppilaille oli annettu tehtävä laatia kantaaottava juliste. Ylen tietojen mukaan kouluun on tullut vihapostia.