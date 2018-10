Poikkeuksellinen perustuslakiäänestys eduskunnassa: 6 eri skenaariota

Eduskunta äänestänee keskiviikkona kiireellisestä perustuslain muuttamisesta. Poikkeuksellisessa käsittelyssä voi olla kuusi eri mahdollista etenemisvaihtoehtoa, kertoo eduskunnan lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovesi Uudelle Suomelle.

Taustalla on eduskunnan käsittelyssä parhaillaan oleva tiedustelulakipaketti. Tiedustelulait vaativat muutosta perustuslain pykälään yksityiselämän suojasta ja viestisalaisuudesta.

Tavallisesti perustuslain muuttaminen tapahtuu kahden vaalikauden aikana. Kun muutoksen puolesta on äänestetty kerran, on seuraavien vaalien jälkeen valittavan eduskunnan vielä hyväksyttävä muutos kahden kolmasosan enemmistöllä. Kiireellisestä säätämisjärjestyksessä viiden kuudesta kansanedustajasta on painettava vihreää äänestyspainiketta.

Äänestyksiä tulee kaksi, jos tiistain täysistunnossa tehdään kannatettu esitys lakien hylkäämiseksi.

1. vaihtoehto: Kiireelliseksi julistaminen voittaa

1a) 5/6 enemmistö voittaa ensimmäisessä äänestyksessä. Perustuslaki muutetaan kiireellisesti.

Jos tiistaina on tehty esitys myös hylkäämisestä, tulee toinen äänestys. Tässä laki tarvitsee taakseen 2/3 enemmistön.

1b) 2/3 enemmistö voittaa. Laki hyväksytään.

1c) 2/3 enemmistöä ei saada. Laki hylätään.

2. vaihtoehto: Kiireelliseksi julistaminen häviää

2a) 5/6 enemmistöä ei saada ja koska hylkäysesitystä ei ole, laki hyväksytään lepäämään yli vaalien perustuslakivaliokunnan mietinnön ehdotuksen mukaisesti.

Toinen äänestys tulee jälleen, jos tiistaina on tehty hylkäysesitys. Tässä tarvitaan enää yksinkertainen enemmistö.

2b) Enemmistö voittaa. Laki hyväksytään lepäämään yli vaalien.

2c) Enemmistöä ei saada. Laki hylätään.

Teoriassa on myös mahdollista, että perustuslain muutos jää lepäämään seuraavalle vaalikaudelle, jos sen hylkäämistä tai kiireelliseksi julistamista ei lainkaan esitetä eduskunnassa.

Kokoomuslainen Verkkouutiset on laskenut, että viiden kuudesosan enemmistön saamisessa vaa’ankieliasemassa ovat vihreät ja perussuomalaiset. Toisen ryhmän tuki riittää saamaan esitys läpi. Vihreiden vt. puheenjohtaja Maria Ohisalo sekä eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen kertoivat aiemmin Uudelle Suomelle, että puolue suosittaa kansanedustajilleen tiedustelulakien kiireellistä hyväksymistä.

