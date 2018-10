”Irtisanottiin, kun työntekijä kävi vessassa” – PAMin Ann Seliniltä hurjat esimerkit Ylellä

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin antoi Ylen Radio 1:n Ykkösaamussa rajuja esimerkkejä irtisanomistapauksista kaupan alalla. Selin oli ohjelmassa keskustelemassa hallituksen tulevasta irtisanomislain esityksestä yhdessä Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen kanssa.

Hallitus kertoo tänään ehdotuksensa yksityiskohdat. Tarkoituksena on helpottaa henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä.

Selin antoi ohjelmassa esimerkkejä nykylain aikana sattuneista irtisanomistapauksista:

”Mulla on muutama esimerkki, että minkälaisissa keisseissä, minkälaisia perusteita on ollut. On irtisanottu yksilösyyllä, kun työntekijä kävi vessassa. Sitten sen takia, että otti erehdyksessä palan kattohuopaa. Irtisanominen Whatsapp-viestillä: ’Ei tarjota soveltavaa työtä, koska sinulla on tenniskyynärpää ja olet raskaana’, ja niin edelleen. Näitä me jonkun verran viedään oikeuteen, osa voitetaan, osa hävitään. Valtaosa näistä, jotka hävitään tai jotka sovitaan ennen oikeudenkäyntiä on nimenomaan pienissä yrityksissä olevia, äkkipikaistuksissa tehtyjä irtisanomisia.”

Selin ihmettelee sitä, että uudessa laissa olisi tarkoitus jättää hyvin avoimeksi se, millainen asiallinen syy riittäisi irtisanomsieen.

”Meillä on kummallinen tilanne tässä, että meillä on lainsäätäjä, joka sanoo etukäteen aikovansa jättää varsinaisen tulkinnan siitä, miten menetellään, oikeuskäytännön varaan”, Selin ihmetteli.

Suomen Yrittäjien Pentikäinen tyrmäsi täysin Selinin esimerkit.

”Kun tässä viitattiin siihen, että irtisanotaan jos joku käy vessassa tai on raskaana, niin tämä on juuri tätä sumutusta, jota on harrastettu. Ketään tässä maassa ei tulla irtisanomaan sen takia, että käy työaikana vessassa. Tai ketään ei tulla irtisanomaan sen takia, että on raskaana”, Pentikäinen sanoi.

”Mutta niin on vain tehty”, Selin huomautti väliin.

Ammattiyhdistysliikkeen pelkona on ollut se, että uuden lain myötä mielivalta lisääntyisi pienissä yrityksissä.

