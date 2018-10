Uusi tieto irtisanomislaista: Sana ”luottamus” poistuu pykälästä

Työministeri Jari Lindström (sin) vahvisti tänään tiedotustilaisuudessa, että hallitus on tehnyt kaksi muutosta niin sanotun irtisanomislain esitykseen. Lain tarkoituksena on helpottaa henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä.

Hallitus laskee kohteena olevan yritysten henkilöstörajaa 20:stä 10:een. Lisäksi henkilöperusteisesti irtisanotun työttömyysturvan karenssi lyhenee 90 päivästä 60 päivään. Uusi Suomi ja Talouselämä kertoivat nämä keskeiset muutokset jo eilen. Lue lisää: Sipilän hallitus kertoo irtisanomislaista – Karenssia lievennetään kaikilta

Uutta on sen sijaan se, että hallitus muotoilee uudelleen laajaa keskustelua herättäneen kohdan, jossa aiemmin puhuttiin työnantajan ja työntekijän välisen luottamussuhteen rikkoutumisesta. Lindström kertoo nyt, että pykälämuotoilua tarkennetaan siten, että luottamussuhteeseen viittaaminen poistetaan siitä. Juuri tämä luottamuksen rapautuminen irtisanomisen syynä on nähty ongelmalliseksi ja sen on pelätty johtavan jopa mielivaltaan. Lue lisää: ”Tätä ilmiötä ei pidä päästää työpaikoille jylläämään” – Selitys tunteet kuumentavalle väitteelle irtisanomislaista

Hallitus kertoo tehneensä muutokset esitykseensä lausuntokierroksen perusteella.

”Vaikka muutoksen valmistelu on lähtenyt yritysten tarpeista, emme missään vaiheessa ole unohtaneet työntekijöiden suojelua. Työmarkkinoista ei tule villiä länttä, eikä työntekijöitä voi jatkossakaan irtisanoa mielivaltaisesti. Esityksemme noudattaa tarkasti perustuslakia ja kansainvälisiä sopimuksia”, ministeri Lindström sanoo.

Hallitus valmis kolmikantavalmisteluun yt-laissa

Lisäksi hallitus kertoo olevansa valmis perustamaan kolmikantaisen työryhmän yt-lain muutosten jatkovalmistelua varten. Selvityshenkilöt Katarina Murto ja Rauno Vanhanen tekevät jo yt-lain muutoksesta selvitystä, joka valmistuu marraskuuhun mennessä.

Ministeri Lindströmin mukaan kolmikantainen työryhmä ottaisi selvityshenkilöiden havainnot huomioon omassa työssään.

Lindström viestitti, että tämä olisi hallitukselta tietynlainen kädenojennus työmarkkinaosapuolille, jotka ovat kritisoineet kolmikantaisen valmistelun puuttumista esimerkiksi juuri irtisisanomislain kohdalla. Lue lisää: SAK:n Eloranta aamu-tv:ssä: Sipilän hallitus rikkoo kikyä itse – jo toista kertaa