Alexander Stubb hakee EU:n johtoon: Nyt hän kuvaa kisaa triathlon-vertauksella ja sanoo ääneen ”Donald Trump”

Kokoomuksen Alexander Stubb pyrkii Euroopan kansanpuolueen EPP:n kärkiehdokkaaksi ensi kevään eurovaaleihin ja sitä kautta seuraavan EU-komission puheenjohtajaksi.

Mikäli Stubb onnistuu tavoitteessaan, hän nousee korkeampaan asemaan kansainvälisessä politiikassa kuin yksikään suomalainen aiemmin.

–Olen suomalainen mukana kisassa, jonka päässä voi mahdollisesti siintää komission puheenjohtajuus. Tässä vaiheessa kannattaa pistää jäitä hattuun ja ottaa päivä kerrallaan. Näen ehdokkuuden triathlonina: ensin uidaan viisi viikkoa EPP:n huippukokoukseen. Jos siellä voittaa, pyöräillään seitsemän kuukautta EU-vaaleihin, joihin asetun ilman muuta ehdolle, jos olen kärkiehdokas. Sieltä juostaan maaliin, ja uusi komissio aloittaa 1. marraskuuta 2019. Yksi etappi kerrallaan, Stubb kuvailee tiistaina tuntojaan Aamulehdelle ja Alma Medialle.

Euroopassa laajasti tunnettua Stubbia pidetään varteenotettavana ehdokkaana kisassa EPP:n kärkiehdokkaan paikasta. Suomen entinen pääministeri, ulkoministeri ja valtiovarainministeri haastaa saksalaisen Manfred Weberin.

Weberiä pidetään EU-piireissä varovaisena poliitikkona, eikä saksalainen ole uskaltanut sanoutua irti Unkarin autoritäärisen pääministerin Victor Orbánin johtaman fidesz-puolueen jäsenyydestä EPP:ssä.

Selvä näkemys EU-johtajan ominaisuuksista

Stubbin mielestä EU-komission seuraavalta johtajalta vaaditaan päättäväisyyttä ja rohkeutta demokraattisten arvojen puolustamisessa.

–Lähden kisaan kolmesta syystä. Ensimmäinen on eurooppalaiset arvot. Niitä vastaan hyökätään tällä hetkellä joka puolelta: EU:n ulkopuolelta ja sisäpuolelta ja myös osittain EPP-puolueen sisältä. Ilman arvoja meille ei jää mitään, Stubb painottaa ja jatkaa:

–Tulen nousemaan barrikadeille puolustamaan ihmisoikeuksia, perusoikeuksia, vapautta, liberaalia demokratiaa, tasa-arvoa ja oikeusvaltiota. Lähden puolustamaan sitä perustaa, jolle koko Euroopan unioni pohjautuu, hän sanoo.

Toinen syy liittyy Stubbin voimakkaaseen haluun taistella protektionistista nationalismia vastaan. Hän ei arkaile lausua ääneen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin nimeä. Trump symboloi suuntausta, jossa demokratian perusarvot ovat demokraattisissa maissa uhattuina.

Liberalismille elintilaa

Stubb huomauttaa, että Euroopassa on ollut viimeisen sadan vuoden aikana kolme ideologiaa: fasismi, kommunismi ja liberalismi.

–Fasismi kuoli vuonna 1945. Kommunismi kuoli omaan mahdottomuuteensa 1989. Nyt en halua, että vuosi 2016 olisi kuolinisku liberalismille Donald Trumpin ja brexitin takia. Toinen syy lähteä kisaan on usko siihen, että itse asiassa tällä hetkellä on Euroopan hetki. Kun Yhdysvallat marginalisoi itseään vapaaehtoisesti maailmanpolitiikassa, syntyy valtatyhjiöitä. Jonkun on täytettävä ne valtatyhjiöt. Uskon, että Eurooppa pystyy siihen kaikista parhaiten nimenomaan sen takia, että se on monenkeskinen yhteisö, joka perustuu arvoille, Stubb sanoo.

Vuoden 2014 eurovaaleissa Stubb sai 148 190 ääntä ja oli Suomessa ylivoimainen ääniykkönen.

Stubb väitteli vuonna 1999 London School of Economicsissa. Hänen väitöskirjansa käsitteli EU:n joustavaa yhdentymistä ja sai tutkijapiireissä hyvän vastaanoton. Stubb opetti vierailevana professorina College of Europessa Brüggessa vuosina 2000–2007. Ellei politiikka olisi vienyt miestä, tästä olisi todennäköisesti tullut EU-tutkija.

Stubb antaa väistyvälle Jean-Claude Junckerin johtamalle EU-komissiolle tunnustusta. Komissio on tehnyt aloitteita puolustuksen kehittämisestä, pankkiunionista, tekoälystä, euron tulevaisuudesta ja kierrätystaloudesta.

Päätöksentekoon suomalaista käytännönläheisyyttä

EU-komission puheenjohtajana Stubb toisi unionin päätöksentekoon suomalaista ja pohjoismaista käytännönläheisyyttä.

–Meidän on ajettava eurooppalaista arvopohjaa ja vapaakauppaa ja haettava ratkaisuja. Siitä tulemme ehdokkuuteni kolmanteen syyhyn, joka on suomalainen käytännönläheisyys, suomalainen pragmatismi. Meidän pitää mielestäni ymmärtää, että EU:ta pitää voida oikeutetusti kritisoida ja että ihmisillä on huolia, jotka liittyvät vaikkapa maahanmuuttoon, teknologian kehitykseen tai työllisyyteen. Näitä kysymyksiä voidaan hoitaa ainoastaan yhdessä, ei erikseen. Lähden pohjoismaisella ratkaisukeskeisellä tulokulmalla viemään eteenpäin asioita, Stubb toteaa.

Edelliset kuukaudet Stubb on viettänyt kannatuksensa laajuutta selvittäen. Varsinainen kampanja alkaa tiistaina Strasbourgissa Ranskassa ja kestää viisi viikkoa. Sen ajan Stubb on virkavapaalla työstään Euroopan investointipankin varapääjohtajana. Yksityiskohtaisemman kampanjaohjelmansa Stubb julkistaa 17. lokakuuta Brysselissä eli kolme viikkoa ennen Helsingissä pidettävää EPP-kongressia.

–Kampanjan aikana tulen sukkuloimaan ympäri Eurooppaa ja käymään kampanjaa modernilla tavalla. Esimerkiksi kampanjaorganisaatiomme on whatsapp-ryhmä. Sosiaalisen median aktiviteetti kasvaa entisestään, Stubb kertoo. Hänellä on Twitter-viestipalvelussa 365 000 seuraajaa, Weberillä 22 700.

EPP:n kongressi järjestetään 7.–8. marraskuuta Helsingin Messukeskuksessa. Kongressia isännöivät kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, EPP:n puheenjohtaja Joseph Daul ja EPP:n pääsihteeri Antonio López-Istúriz.

Kokoukseen on kutsuttu 2 000 ihmistä. Paikan päälle odotetaan muun muassa Saksan liittokansleria Angela Merkeliä.

Tukijoita kaikista EU-maista

Stubb kertoo, että hänellä on tukijoita kaikista EU-maista. Hän arvioi hyötyvänsä vaalissa siitä, että äänestys on salainen. Jälkeenpäin ei tiedetä, kenelle kukin äänioikeutettu antoi vaalissa äänensä.

Äänioikeutettuja on yhteensä 758.

–Yksilöiltä on tullut tukea kaikista EU-maista. Jos katsomme delegaatioita ja blokkeja kokonaisuutena, tukea on tullut tarpeeksi sille, että uskallan lähteä kisaan. Totta kai Pohjoismailta tulee tukea ja Baltian maista, mutta myös muista maista. Kaikki on niin sanotusti auki. Sanomattakin on selvää, että takamatkalta lähdetään, Stubb pohtii.

Espoossa asuvaa Stubbia motivoi tietoisuus siitä, että EU-komission johtoon on ollut mahdollista nousta Portugalin ja Luxemburgin kaltaisista pienistä jäsenmaista.

Suurella sydämellä kisaan, pelkäämättä

Stubb kertoo laittavansa kilpailussa EPP:n kärkiehdokkuudesta kaiken peliin.

–Suurella sydämellä lähden kisaan mukaan mitään pelkäämättä. Aina, jos pelkää joko voittavansa tai häviävänsä, niin tuskinpa silloin onnistuu. Vaikka kaikki eivät Suomessa välttämättä ole EU-linjojeni kanssa samaa mieltä, toivon, että pystyn tuomaan esille teemoja, jotka ovat meille suomalaisille ja pohjoismaalaisille EU:ssa tärkeitä, Stubb sanoo.

Stubb odottaa Suomen hallituksilta vahvaa ja myönteistä EU-politiikkaa, jotta länsimaiden voima riittää teknologisen edistyksen arvojen määrittelemiseen.

–Geopolitiikalla ja digitaalisella vallankumouksella on yhteinen pinta. On tärkeää, kuka määrittelee digitaalisen vallankumouksen arvopohjan. Pohjautuvatko sen arvot datan yksityisyyteen, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin vai määrittelevätkö autoritääriset valtiot algoritmimuodostelman, Stubb muotoilee kohtalonkysymyksen.

–On merkkejä digitaalisten diktatuurien syntymisestä. Aiemmin vastakkain olivat ideologiat. Nyt vapaus ja demokratia käyvät taistelun rajoitettujen oikeuksien ja nationalismin kanssa. Suuri vaara on, että digitaaliset diktatuurit voittavat, olipa kyse sitten Kiinasta tai Venäjästä, Stubb pohtii sitä, missä seuraavalla EU-komissiolla esimerkiksi riittää työsarkaa.