Pornokiristäjä uhkaa nyt suomalaisia – älä lankea huijaukseen

Nyt kömpelöä suomea käyttävässä kiristyskirjekampanjassa tuntemattomat tahot kertovat saaneensa lukijan tietokoneen kameran haltuunsa ja kuvanneen salaa, kuinka uhri käy pornosivuilla ja viihtyy itsensä kanssa.

”Kun napsautat painiketta Toista porno video, tuolloin troijalainen latautui laitteeseesi. Asennuksen jälkeen, etukamera ampuu videota joka kerta kun masturboida, lisäksi, ohjelmisto on synkronoitu valitsemasi videon kanssa”, kirjeessä uhataan.

Rikolliset vaativat uhriltaan 500 dollarin lunnaita, tai he lähettävät ekstaattisen riemun hetkiä sisältävän videon kaikille uhrin osoitekirjassa oleville ihmisille.

Syytä huoleen ei kuitenkaan ole, sillä kyseessä on pelkkä nolostumisen pelolla rahastava huijaus. Kyberturvallisuuskeskuskin rauhoittelee kansaa kertomalla, että uhkauksen kaikki väitteet ovat pelkkää pötyä, eikä niihin kannata reagoida millään tavalla.

Mitään videota ei siis ole olemassakaan.

Huijauskirje on kuitenkin riittänyt monen kukkaron avautumiseen. Motherboardin mukaan huijauskampanja on kerännyt jo vähintään 500 000 dollaria.

Kampanja on itse asiassa käynnistynyt jo kesällä. Se on lähtenyt uhreilleen ensin englanniksi, ja alkuperäisen kampanjan tehon ehtyessä se on konekäännetty muille kielille, kuten suomeksi.

Näin toki aidotkin kiristäjät tekisivät, sillä konekääntäminen olisi se helpoin tapa saada kiristysviesti mahdollisimman monelle kielelle.

Kun pitää mielessä, ettei syytä huoleen ole, on kiristyskirjeen kielikuville naureskeleminen helppoa. Ketäpä nyt ei huvittaisi sanakäänne ”etukamera ampuu videota” tai ”lähetän videosi juhliin”, kirjeen päättävästä hei hei -toivotuksesta puhumattakaan.