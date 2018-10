Kiista Sipilän hallituksen kolmikannasta: Akavan Sture Fjäderiltä yllättävä lausunto

Korkeasti koulutettujen työmarkkinajärjestö Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder on ottanut yllättävällä tavalla kantaa kolmikantakeskusteluun, joka on virinnyt hallituksen ja ay-leirin välille.

”Hallitusohjelmassa lukee että hallitus valmistelee työelämää kolmikantaisesti. Hallitus on pitänyt kiinni tästä ja kaikki asiat on ollut työryhmissä”, Fjäder tviittasi eilen.

Fjäderin lausuntoa voi pitää yllättävänä, sillä esimerkiksi SAK on ollut asiasta hyvin eri mieltä. Myös Akava itse on viitannut kolmikantaisuuden puutteeseen tviitissä. Akavan liittoja on mukana irtisanomislakia vastustavissa mielenilmauksissa.

”Työllisyysastetta pitää pyrkiä nostamaan yhdessä päätetyillä keinoilla, tästä on aloitettava kolmikantainen valmistelu”, on Akava linjannut.

Tausta: Kiista kolmikannasta

Niin sanotun irtisanomislain yhteydessä on noussut jälleen esiin keskustelu kolmikantaisuudesta Juha Sipilän (kesk) hallituksen toimien yhteydessä. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi aiemmin tällä viikolla, että hallitus rikkoo kilpailukykysopimuksen eli kikyn kirjausta siitä, että jatkossa työlainsäädäntö valmistellaan kolmikantaisesti. Lue lisää: SAK:n Eloranta aamu-tv:ssä: Sipilän hallitus rikkoo kikyä itse – jo toista kertaa

Hallituksen puolelta kansanedustaja Juhana Vartiainen on sanonut Twitterissä, että kolmikantaisuus toteutuu, sillä työmarkkinoiden edustajat ovat olleet mukana valmistelevissa työryhmissä. SAK:lle tämä ei kuitenkaan riitä. ”Meitä on valmistelussa kuultu tällä hallituskaudella, mutta sillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta lopputulokseen”, on SAK tviitannut Uuden Suomen kysymykseen asiasta.

Työministeri Jari Lindström (sin) puolestaan osallistui tähän keskusteluun eilen tiedotustilaisuudessaan.

”Tämän hallituksen kohdalla olennainen ero on ollut se, että tämä hallitus on vienyt asioita eteenpäin, vaikka ne eivät ole olleet valmistelussa yksimielisiä”, Lindström sanoi. Lue lisää: Ministeri Lindström vastaa ay-liikkeen syytökseen: ”Tämä hallitus vie asioita eteenpäin, vaikka ei ole yksimielisyyttä”

Fjäder on lausunnollaan asettautunut kiistassa enemmänkin Vartiaisen kuin SAK:n kanssa samoille linjoille.

Jos tuo on 3-kantaisuuden kriteeri, hallituksen valmistelu on ilman muuta 3-kantaista. On vuoropuheltu ja on tehty vaikutusarvioita. Kaikessa valmistelussa. — juhana vartiainen (@filsdeproust) October 1, 2018