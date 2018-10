Professorit: ”Karmea virhe” äänestyksessä – Eduskunta selittää

Perustuslakiprofessorit Juha Lavapuro ja Martin Scheinin ovat eduskunnan virkamiesten ja eduskuntapuolueiden kanssa eri mieltä menettelystä eduskunnan keskiviikon äänestyksessä. Eduskunta selvittää Uudelle Suomelle, miksi äänestyksessä toimittiin tavalla, jota professorit pitävät menettelyvirheenä.

Eduskunta hyväksyi äänestyksessä perustuslain muuttamisen kiireellisenä eli erillismenettelyllä, jonka avulla muutosta ei tarvitse viedä seuraavan eduskunnan hyväksyttäväksi. Tavallisesti perustuslain muuttaminen tapahtuu kahden vaalikauden aikana.

Eduskunta tiedotti samalla, että koska ehdotus kiireelliseksi julistamisesta oli hyväksytty, katsottiin perustuslain muutos ”samalla hyväksytyksi”. Lavapuron ja Scheininin ylläpitämä perustuslakitweet-tili älähti Twitterissä.

”Nyt kyllä tapahtui karmea menettelyvirhe. Perustuslain 73 §:n 2 momentin mukainen kiireellinen menettely on kaksivaiheinen. Ensin päätetään ehdotuksen julistamisesta kiireellliseksi 5/6 enemmistöllä. Sen jälkeen muutoksen hyväksymisestä 2/3 enemmistöllä”, julkisoikeuden professori Juha Lavapuro ja kansainvälisen oikeuden professori Scheinin twiittasivat.

Myös jotkut muut oikeusoppineet, esimerkiksi oikeustieteen professori Pauli Rautiainen, pitävät tapahtunutta perustuslain vastaisena menettelyvirheenä.

