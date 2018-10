Ministerin leiristä vastaveto Jasper Pääkköselle: ”Salainen – Meidän ei kannata mainostaa ulospäin omia punaisia viivojamme”

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk) erityisavustaja Teppo Säkkinen kommentoi Puheenvuoro-blogissaan näyttelijän ja kalastusaktiivin Jasper Pääkkösen eilistä avausta. Pääkkönen syytti Puheenvuoro-blogissaan keskustaa aikeista kasvattaa Itämeren lohenpyyntikiintiöitä. Säkkinen kommentoi asiaa jo eilen Uudelle Suomelle.

Säkkinen perustelee blogissaan, miksi ministeriö ei voi paljastaa, millaista kiintiötä ministeri Leppä aikoo esittää EU:ssa. Pääkkönen väitti, että Leppä aikoo esittää ”tutkijoiden suosittaman 63 300 lohen meripyynnin sijaan 91 135 lohen pyyntikiintiötä”.

”Pääkkönen esittää blogissaan lukuja. Näitä en voi kommentoida, koska kyse on Suomen neuvottelusalaisuuksista. Jotta Suomella olisi mahdollisimman vahva lähtökohta neuvotteluihin, meidän ei kannata mainostaa ulospäin omia punaisia viivojamme”, Säkkinen kirjoittaa.

”On kuitenkin selvää, että tänäkään vuonna emme voi hyväksyä komission tekemää esitystä. Se on lohikantojen kannalta kestämätön”, Säkkinen toteaa.

”Suomi ei hyväksy komission esitystä ja pohjaa oman kantansa [Kansainvälisen merentutkimusneuvoston] ICES:n antamaan neuvoon”, hän korostaa.

Säkkisen mukaan Suomen kanta on yhä keskusteluissa eduskunnasta, josta Leppä hakee neuvotteluihin mandaatin.

”Jos eduskunta paaluttaisi vain yhden luvun, Suomea edustava ministeri pelaisi itsensä neuvotteluissa ulos mikäli muut maat ja komissio ovat eri mieltä. Tietäen muiden Itämeren maiden suhtautumisen, se olisi lohen kannalta tuhoisaa”, Säkkinen kirjoittaa.

Säkkinen kertoo, että Suomi. ja Ruotsi ovat Itämeren kalastuskiintiön suhteen eri tilanteessa kuin eteläisemmät Itämeren maat, kuten Puola ja Saksa.

” Kutuvaltioina Suomella ja Ruotsilla on kuitenkin oikeus ja velvollisuus vahtia, että kalastuskiintiö mahdollistaa myös lohen paluun jokiin kutemaan. Ilman sitä ei ole myöskään lohta pyydettäväksi mereltä. Tämä kutuvaltioasema ei kuitenkaan anna Suomelle mitään veto-oikeutta. Olemme EU:n maatalous- ja kalastusneuvostossa asetelmassa, jossa suuri osa Itämeren maista yleensä tukee komission esitystä, joka on poikkeuksetta ICES:iä korkeampi. Nyt ero on huima: ICES suosittelee 65 000 lohen kiintiöä, komissio esittää 115 000 lohta. Tämän vuoden kiintiö on reilut 90 000. Suomi ja Ruotsi ovat aiempina vuosina onnistuneet vahvalla neuvottelulla pienentämään kulloistakin kiintiötä muutamilla tuhansilla”, Säkkinen kirjoittaa.