Sote-maksut ajavat 20 000 eläkeläistä pienituloisuuteen – Kansanedustajalla pelko pakkokorotuksesta

Terveydenhuoltomaksut pudottavat huomattavan osan eläkeikäisiä suomalaisia pienituloisuusrajan alapuolelle, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen meneillään olevasta tutkimushankkeesta.

Hankkeesta kerrotaan THL:n Optimi-uutiskirjeessä. Tulokset ovat alustavia, huomauttavat tutkimuspäällikkö Jussi Tervola ja asiantuntija Susanna Mukkila.

”Köyhyys näyttäytyy hieman yleisempänä, kun asiakasmaksut huomioidaan. Näin on erityisesti yleisesti käytetyimmän pienituloisuusasteen kohdalla, jossa rajana on 60 prosenttia mediaanitulosta. Pienituloisuus kasvaa varsinkin yli 65-vuotiaiden keskuudessa, koska he käyttävät eniten terveyspalveluja”, Tervola ja Mukkila kirjoittavat.

Alustavien tutkimustulosten mukaan terveydenhuollon asiakasmaksut lisäävät pienituloisten osuutta yli 65-vuotiaissa miltei 2 prosenttiyksikköä noin 13 prosenttiin. Tutkijat korostavat, että luvuissa ei ole huomioitu lääke- tai yksityisen terveydenhuollon kuluja. Kaksi prosenttiyksikköä yli 65-vuotiaiden ikäluokassa merkitsee Tilastokeskuksen ennakkoväkiluvun mukaan runsasta 20 000 suomalaista.

THL:n Tervola ja Mukkila huomauttavat, että vaikka vuosina 2010–2018 tehdyt lakimuutokset sosiaaliturvaan ja verotukseen ovat hieman pienentäneet köyhyysastetta, on suunta päinvastainen asiakasmaksujen osalta. Heidän mukaansa vuonna 2016 tehty tasasuuruisten asiakasmaksujen korotus 27,5 prosentilla näkyy selvästi pienituloisuutta kasvattavana päätöksenä.

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) pelkää, että nyt vireillä oleva sote-uudistus tulee kasvattamaan asiakasmaksuja ja siten köyhyyttä. Hän viittaa Facebook- ja blogikirjoituksessaan lakiesityksen kohtaan, jonka mukaan nykyisin kuntien asettamat asiakasmaksut pitää harmonisoida maakunnan alueella.

”Tällä hetkellä Helsinki ei kerää terveyskeskusmaksuja, koska olemme halunneet helpottaa pienituloisimpien pääsyä lääkäriin. Nykyinen asiakasmaksujen lainsäädäntö jättää kunnille harkintavaltaa asiakasmaksujen käyttöönotossa ja suuruudessa. Soten läpimeno tekisi lopun tästä harkintaoikeudesta”, Alanko-Kahiluoto kirjoittaa.

”Sote-uuudistuksen tarkoituksena oli kaventaa terveyseroja. On selvää, että hallituksen esitys toimisi päinvastoin. Pienituloiset sairastavat enemmän kuin hyvin tienaavat. Siksi he kärsivät asiakasmaksujen korotuksesta eniten”, hän jatkaa.

LUE MYÖS: Outi Alanko-Kahiluoto: Hallitus tietää jo että sote kaatuu – Nyt pelataan viivytystaktiikkaa