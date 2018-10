Keskustan konkarilta kova väite ”irtisanomislaista” – TE: ”Kokoomus esti kaikki vastaantulot”

Keskustassa on tyytymättömyyttä kokoomukseen irtisanomislain synnyttämän pattitilanteen hoitamisessa. Pääministeripuolueesta kantautuu viestiä, jonka mukaan nimenomaan kokoomus on ollut haluton etsimään asiassa kompromissia työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Konkarikansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk) sanoo Talouselämälle asiasta suoraan. Hänen mukaansa kyse on nimenomaisesti kokoomuksen hanke, vaikka vastuuta on sälytetty pääministeri Juha Sipilälle (kesk).

”Se on hallituksen hanke, mutta se on pakko todeta, että julkisuudessa kaikki hirttävät Sipilää siitä, vaikka todellisuudessa Orpo on ollut siellä kovin luu. Ongelmahan oli se, että kokoomus saamieni tietojen mukaan liian pitkään esti kaikki vastaantulot, jotka olisi pitänyt tehdä paljon aikaisemmin. Silloin olisimme ehkä välttyneet tältä”, Anttila sanoo TE:n haastattelussa.

”Olisi pitänyt ensimmäisestä hetkestä istua samaan pöytään ja katsoa, miten tätä yhdessä rakennetaan niin, että osapuolet voivat olla mukana siinä. Tämä olisi pitänyt tehdä jo paljon ennen kuin ollaan näin lähellä vaaleja. Se on nähty, että koskaan ennen vaaleja ei pitäisi tällaisia rakennella.”

Anttila korostaa kuitenkin, että vielä ei ole liian myöhäistä kolmikantaista valmistelua virittää, kunhan ”saamme neuvottelijan pöytään”. Maaseudun Tulevaisuuden pääkirjoituksessa torstaina sovittelijan roolia soviteltiin Suomen Pankin pääjohtajalle Olli Rehnille, jolla vielä elinkeinoministerinä ollessaan oli lusikkansa kiky-sopassa.

Anttilan mukaan ”Olli on ihan hyvä”, mutta Rehn itse kertoi torstaina Suomen Pankin tiedotustilaisuudessa, että häntä ei ole tehtävään kysytty, ”enkä usko, että tullaan kysymään”.

Ay-liike vastustaa irtisanomisten helpottamista kynsin ja hampain, eli lakoin ja ylityökielloin. Keskusjärjestö SAK:n hallitus pohtii perjantaina jälleen uusia työtaistelutoimia. Keskustan ja kokoomuksen riveistä onkin jo kantautunut toiveita, että laki peruttaisiin vielä ennen kuin gallupit nytkähtävät hallituksen kannalta pahemmin ja oppositiopuolue sdp:n kannalta paremmin.

Ylen torstaina julkistaman mielipidemittauksen mukaan sdp:n kannatus otti 2,3 prosenttiyksikön loikan. Keskustalle ja kokoomukselle gallup näytti loivaa, 0,2 ja 0,1 prosenttiyksikön laskua.

”Olen varma, että Ylen tämänaamuinen puoluesuosiogallup pohdituttaa puolueita, ainakin joitakin”, twiittasi keskustan toinen pitkäaikainen kansanedustaja ja entinen puoluesihteeri Seppo Kääriäinen.

Silti mihinkään perumisiin ei Anttilan mukaan pidä lähteä. Ensin pitäisi neuvotella. Ay-liikkeen lakkoilua hän moittii vastuuttomaksi.

”En olisi nyt vielä peruuttamassa yhtään mitään, vaan haluaisin sovittelijan ja neuvottelut asiasta. Ei tästä muuten ole ulospääsytietä ja pattitilanne ei hyödytä muuta kuin korkeintaan vasemmiston kannatusta. Tällaisessa konkelossa oleminen, mistä Suomen kansantalous kärsii, on todella vastuutonta myös ay-liikkeeltä”, Anttila sanoo TE:lle.

Anttilan mielestä Suomeen tarvitaan kiireesti takaisin sopimisen yhteiskunta, sillä asiat eivät ratkea pakkoyhteiskunnan rakentamisella.

”Tarkoitan, että lainsäätäjällä on vastuu ja oikeus säätää tiettyjä lakeja, se on selvä, mutta hedelmällisin yhteistyö syntyy siitä, että esimerkiksi työelämälaista kyetään sopimaan yhdessä”, Anttila toteaa.