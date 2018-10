Eduskunta kiistää äänestyksen ”virheen”: Samalla tavalla toimittiin 2009

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola selventää tiedotteessaan äänestysmenettelyä eduskunnan päättäessä perustuslain muutoksen kiireellisyydestä.

Useat oikeustieteilijät ja perustuslain tuntijat katsovat, että eduskunnassa tapahtui menettelyvirhe, kun perustuslain kiireellisyys ja perustuslain muutos hyväksyttiin samalla kertaa ilman kaksivaiheista äänestystä. Lue lisää: Professori: Eduskunnan virhe menee nyt Sauli Niinistön pöydälle – ”Voi palauttaa bumerangina”

Eduskunnan virkamiehistön mukaan virhettä ei tapahtunut. Pääsihteeri Paavola korostaa tiedotteessaan, että täysistuntokäsittelyn pohjana oli perustuslakivaliokunnan yksimielinen mietintö. Valiokunta esitti, että perustuslain muutos jätetään valiokunnan muuttamassa muodossa lepäämään yli vaalien.

”Lakiehdotuksen täysistuntokäsittely on kaksivaiheinen. Asian ensimmäisessä käsittelyssä lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin yksimielisesti mietinnön mukaisessa muodossa. Eduskunnan menettelytapasääntöjen mukaisesti keskustelu lain sisällöstä päättyi. Ensimmäisen käsittelyn päätyttyä lain sisältöä ei enää voida muuttaa. Toisessa käsittelyssä se voidaan vain joko hyväksyä sellaisenaan tai hylätä, jos toisen käsittelyn keskustelun kuluessa tehdään hylkäämistä koskeva kannatettu ehdotus. Muussa tapauksessa lakiehdotus katsotaan hyväksytyksi yksimieleisesti”, Paavola kertoo.

Toisessa käsittelyssä tehtiin keskustelun kuluessa kannatettu esitys lakiehdotuksen hyväksymisestä kiireellisenä. Sen sijaan hylkäysehdotusta ei tässä tapauksessa tehty, Paavola korostaa.

”Äänestettäväksi tuli näin ainoastaan kiireellistä käsittelyä koskeva ehdotus. Äänestyksessä kiireelliseksi julistamista koskeva esitys sai taakseen perustuslain 73 §:n 2 momentin edellyttämän vähintään 5/6 enemmistön annetuista äänistä. Äänestyksen jälkeen puhemies totesi eduskunnan päätöksenä, että lakiehdotus julistetaan kiireelliseksi ja, että eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä jo päätetyn lakiehdotuksen sisällön.”

”Täysistunnossa äänestetään vain, mikäli tehdään mietinnöstä poikkeava kannatettu esitys kuten nyt oli kiireelliseksi julistamista koskeva esitys. Kiireellisyyttä koskevan esityksen tultua käsitellyksi, mitään äänestettävää ei enää ollut, joten asian käsittely päättyi”, Paavola jatkaa.

Pääsihteeri Paavola huomauttaa, että perustuslain edellyttämää menettelytapaa on sovellettu ”vastaavalla tavalla” aiemmin muun muassa vuonna 2009 kahden hallituksen esityksen (HE 69/2009 vp ja HE 57/2009 vp) kohdalla.

