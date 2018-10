Orpo vastasi Rinteen syytökseen lakkokuitilla – ”Minäkin olen kuullut käytävillä, että edustaja Rinne...”

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vastasi eduskunnan kyselytunnilla väitteeseen, jonka mukaan juuri hän puolueineen olisi hallituksessa lukko, joka estäisi perääntymisen niin sanotusta irtisanomislaista. Orpon mukaan väite ei pidä paikkaansa.

Kokoomuksen vahvaan rooliin viittasi keskustan kokenut kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila Talouselämän haastattelussa torstaina. Hänen mukaansa juuri Orpo on ollut ”kovin luu” irtisanomissuojan heikennyksen ja kolmikannan neuvotteluiden estymisen takana.

Oppositiopuolue sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kysyi asiasta suoraan Orpolta kyselytunnilla.

”Olen useamman sinisten edustajan ja useamman keskustalaisen edustajan kanssa keskustellut tästä syntyneestä tilanteesta, ja minä olen saanut aika paljon semmoista viestiä, että kokoomus ja nimenomaan te, ministeri Orpo, olette se estäjä, joka tämän kolmikantaisen valmistelun on estänyt. Ja nyt Talouselämä-lehdessä arvostamani edustaja Anttila puhuu tätä samaa, että Orpo on se kova luu, joka on estänyt kolmikantaisen valmistelun”, Rinne syytti.

Hän esitti ratkaisuehdotuksen, jossa tuettaisiin yrityksiä rekrytoinneissa, mutta työntekijän asemaa ei heikennettäisi.

”Ensimmäinen ratkaisuesitys on se, että pieniä yrityksiä tuetaan ensimmäisen työntekijän palkkauksessa muun muassa verovähennyksellä. Toinen ratkaisu on se, että yrittäjiä tuetaan julkisella oikeusavulla työsuhdeasioissa”, Rinne sanoi.

”Kaikenlaisia juttuja sitä kuulee. Minäkin olen kuullut käytävillä, että edustaja Rinne kannustaa osoittamaan mieltään ja lakkoilemaan, mutta en minä niihin usko”

Orpo vastasi Rinteelle omalla kuitillaan, joka viittasi sdp:n ja poliittisiin lakkoihin ryhtyneen ay-liikkeen väliseen vahvaan yhteyteen.

”Kaikenlaisia juttuja sitä kuulee. Minäkin olen kuullut käytävillä, että edustaja Rinne kannustaa osoittamaan mieltään ja lakkoilemaan, mutta en minä niihin usko”, Orpo kuittaili naurattaen eduskuntaa.

”Kun hallitus teki kompromissiesityksensä, se perustui huolelliseen harkintaan. Siitä oli erilaisia ratkaisuja pöydällä, mutta se perustui lausuntopalautteeseen, ja ministeri Lindström on perustellut juuri sen, miksi [heikennyksen piiriin kuuluvien yritysten koon] rajaa laskettiin. Se koskee nimenomaan mikroyrityksiä, ja sillä halutaan samaan aikaan sekä oikeasti luoda uusia työpaikkoja mutta myös auttaa esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä”, Orpo perusteli.

Hallitus on tehnyt harkintansa ja sen perusteella oman kompromissinsa, Orpo alleviivasi hallituksen yhtenäisyyttä asiassa.

Rinne syytti yhä, että Suomen kansantalous on ”uhkan alla tällä hetkellä, ilmeisesti teidän jääräpäisyytenne takia”. Orpo ei innustunut Rinteen ratkaisuehdotuksesta.

”Minusta nämä [ay-liikkeen] toimet, joita tällä hetkellä tehdään, ja ne puheet, joita tätä lakiesitystä kohtaan on, ovat ylimitoitettuja, koska annetaan kuvaa ihmisille — minusta väärin — että voisi pärstäkertoimen tai mielivallan perusteella irtisanoa, kun se ei ole totta”, Orpo sanoi.

Andersson: Suomi kriisiin yhden etujärjestön takia?

Samassa keskustan vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ihmetteli, miksi hallitus ajaa irtisanomissuojan heikennystä, kun ”jopa Elinkeinoelämän keskusliitto kaikista tahoista on linjannut, että irtisanomisuudistuksen merkitys ei ole missään suhteessa työtaisteluiden kielteisiin vaikutuksiin”.

”Onko siis tosiaan niin, että hallitus on valmis ajamaan työmarkkinat kriisiin yhden etujärjestön lobbauksen takia”, Andersson kysyi työministeri Jari Lindströmiltä viitaten Suomen Yrittäjiin.

”Ei näin ole. Emme me minkään etujärjestön asialla tässä ole, vaan me olemme työllisyyden asialla. Tehtävänä on madaltaa työllistämiskynnystä pienissä yrityksissä, ja työllistämiskynnykseen vaikuttaa se, miten vaikeaa irtisanominen on”, Lindström vastasi.