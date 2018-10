”20 000 eläkeläistä putosi köyhyyteen hallituksen takia” – Ministeri Saarikko: Pienituloisille tulossa helpotusta

Oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto tiedusteli eduskunnan kyselytunnilla, mitä hallitus aikoo tehdä päätöstensä aiheuttamalle eläkeläisköyhyyden lisääntymiselle.

Hän viittasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreisiin tutkimustietoihin, joiden mukaan jopa 20 000 eläkeikäistä suomalaista putoaa köyhyys- tai pienituloisuusrajan alapuolelle, jos terveydenhuollon asiakasmaksut huomioidaan laskelmissa. Asiakasmaksujen huomiointi lisää pienituloisuutta etenkin yli 65-vuotiaiden keskuudessa, koska he käyttävät eniten terveyspalveluja.

Alanko-Kahiluoto muistutti, että hallitus nosti asiakasmaksuja 30 prosentilla toissa vuonna.

”Alustava tutkimus osoittaa, että ainakin 20 000 eläkkeensaajaa on pudonnut köyhyysrajan alapuolelle sen vuoksi, mitä hallitus on tällä kaudella tehnyt”, Alanko-Kahiluoto syytti.

”Mitä hallitus aikoo tälle tehdä? Kyse on teidän omista päätöksistänne.”

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) yhtyi Alanko-Kahiluodon huoleen, mutta oli hieman eri mieltä eläkeläisten ahdingon syistä.

”Se kysymys ei varmasti yksistään ole syntynyt tämän vaalikauden aikana, vaan ihminen, joka työuransa aikana on syystä tai toisesta kyennyt kerryttämään vain pienen eläkkeen tai ollut kokonaan työelämän ulkopuolella, on taloudellisesti hyvin tiukassa tilanteessa”, Saarikko sanoi.

Hän myönsi, että maksuja on nostettu tämän vaalikauden aikana. Ministerin mukaan osa kunnista on toteuttanut maksunkorotuksen, osa ei, koska lakiin on kirjattu liikkumavara kuntien harkinnan suhteen.

Saarikko kertoi, että valmisteilla oleva asiakasmaksulaki on tuomassa helpotusta tilanteeseen.

”Uusi asiakasmaksulaki tulee selkiyttämään [viranomaisten] velvoitetta kertoa mahdollisuudesta saada maksuista huojennus tai vapautus. Tämä on erittäin oleellinen asia”, ministeri uskoo.

Lisäksi hän mainitsi, että hallitus on alentamassa lääkekaton omavastuuosuutta.

”Tämä on pienituloisille tärkeä ele.”

Vasemmiston Aino-Kaisa Pekonen, tuleeko hallitus vapauttamaan pienituloiset sote-maksuista kokonaan asiakasmaksulaissa. Saarikon mukaan vapautusta tulee anoa. Laki selkeyttää ”kriteerejä, jotka liittyvät ihmisen oikeuteen tulla vapautetuksi asiakasmaksusta pienituloisuuden perusteella”.

”Tulemme pitämään kiinni siitä, että lähtökohta on, että maksut ovat terveyskeskuksessa alun perin kaikille samat, ja vapautusta on mahdollista anoa”, Saarikko totesi.

